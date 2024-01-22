學測第三天考數B、社會　最後提醒看這「記得帶有效證件」

▲學測今天進入最後一天，大考中心提醒考生記得攜帶有效證件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（22日）進入第三天，今天考試科目為數B、社會科。由於過去兩天違規件數最多仍是未攜帶有效證件，大考中心再次提醒考生五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答；另因寒流來襲，考生若攜帶暖暖包，建議先拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以，考生若要戴口罩或圍巾等保暖物品，也要配合讓監考老師查看。

學測昨起一連三天在全台舉行。大考中心表示，今年共有12萬195人報名，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行，今天第一節考數B，第二節考社會，數B共9萬9041人選考，社會科則有9萬5934 人選考。

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由於學測期間受寒流影響，不少考生可能會戴口罩或帶著暖暖包。大考中心提醒考生，應試時若穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或佩戴口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則，例如攜帶暖暖包入場，建議先將暖暖包拆開並讓監考老師查看，或放桌上也可以。

而根據大考中心統計，過去兩天考生違規件數最多是考生未攜帶有效證件，其次是應試時手機響起。大考中心提醒考生注意五大重點，包括攜帶有效證件，行動電話要完全關機，行動電話與穿戴式裝置禁止攜帶入座，考試開始鈴響起要在答題卷簽全名，考試結束鈴響畢要結束作答。

另因疫情趨緩，大考中心表示，考生可自主決定是否戴口罩應考，也開放親友陪考，快篩陽考生可參加考試，但應試時應全程佩戴口罩，並到原編配考（分）區試場應試，考生若持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整到備用試場應試。

▲大考中心整理5大應考提醒考生，包括攜帶有效證件正本。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒考生，應考時記得攜帶有效證件正本，以及要簽名。（圖／大考中心提供）