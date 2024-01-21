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快訊／學測國文科解答出爐！　看你對幾題

▲補教國文教師陳怡樺解析試題。（圖／記者楊惠琪攝）
 ▲補教國文教師陳怡樺解析試題。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（21日）進入第二天，今天下午第一節考「國語文綜合能力測驗」（簡稱「國綜」），有11萬9730人報考，2733人缺考，缺考率2.28%。得勝者文教提供國綜試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教解題老師陳怡樺指出，今年整份考題字數跟往年相當，文白比例約一比一，約有八成都屬於閱讀理解題型，還有很多跨領域、多文本對讀的考題，考生在答題時必須要非常有耐心，此外，這次考題文本也有不少台灣素材，像是鄭成功、台灣歷史、海洋入題，核心就是要瞭解台灣、多認識台灣。

全國教師會國文解題團分析，試題難易度適中，與去年相比，整體較易，試題符合領綱，預估分數可能較去年上升。考題扣緊時事，像是第11-12題提到瘟疫文學，為與傳染病相關的議題、第15題結合電影並提到「迷因」，與當代流行生活情境結合，命題新穎。

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全教會國文解題團指出，今年關於台灣歷史的題材較往年多，凸顯對台灣本土歷史的重視，像是第28題的海洋文化、第30與31題採用重修台灣府志及台灣紀事，為首次出現。此外，也有不少跨域整合考題，像是第18題與心理學相關、21至22題與法律相關、第28題考海洋歷史文化、第29題考硃砂主成分為硫化汞則與化學相關。

▼得勝者文教提供國文科考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）

▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

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▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

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▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

▲國文解答。（圖／得勝者文教提供）

▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

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▲國文科解答。（圖／得勝者文教提供）

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