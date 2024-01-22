暖氣故障蒸氣噴湧！　美11月嬰一進臥室被「活活燙死」

▲美國一名11月大男嬰因暖氣的水蒸氣外洩而被燙傷致死。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約最近發生了一起悲劇，布魯克林（Brooklyn）一家公寓疑因暖氣散熱器發生故障，大量水蒸氣外洩，導致一名11個月大的男嬰被燙傷致死。

綜合《紐約時報》等外媒報，紐約警方在19日清晨6點接獲報案電話，聲稱有一名男孩被蒸氣燙傷，但警方抵達現場時，他們發現這名被燙傷的小男孩早已失去意識，對聲音或疼痛刺激也沒有反應。這名男嬰隨後被送往附近醫院，經搶救最終仍被宣告不治身亡。

報導稱，事發當時，這名男嬰的母親正給其他嬰兒喂食，不料卻聽到隔壁傳來臥室傳來巨響，一看才發現擅自走進臥室的男嬰已被洩漏的蒸氣燙傷，造成致命傷害。警方懷疑，事發公寓的暖氣散熱器發生了故障，所以才導致臥室充滿水蒸氣，目前已向建築部門提出檢查要求。

報導稱，當局隨後在公寓發現了一根被腐蝕的散熱器管線，不過負責檢修的公司表示，相關建築的鍋爐在2023年2月2日進行了最後一次檢查，當時並未發現任何缺陷。

紐約市長期以來一直靠蒸氣為市內80%建築供暖。雖然蒸氣供暖在當地十分普遍，但蒸氣造成的傷害和死亡案例相對罕見，通常只發生在工業工作場所。