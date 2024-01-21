　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

▲▼超哥,Toyz。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

▲超哥打Toyz鬧上新聞版面，網友在批踢踢貼出他的黑歷史。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅超哥20日不滿經營的日料店被直播主Toyz嫌不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針，消息一出立刻引發社會各界關注。對此，有網友發現，超哥以前疑似曾鬧出推擠醫護、毆打醫院警衛事件，被對方提告傷害與恐嚇罪，讓網友驚呼「原來已經有案底啦，難怪不怕」。

網友在批踢踢以「原來已經有案底啦，難怪不怕」為題，表示超哥疑似曾與他人爆發衝突，被提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，原PO還貼出法院判決書佐證，感嘆「隨便一搜原來就有案底啦，幹XX、X你X也一直是口頭禪，難怪那麼囂張，真不意外」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼超哥曾喊「從無害人之心」 卻被挖推醫護打警衛、酒駕黑歷史。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友貼出超哥的黑歷史，像是他曾動手推護理師、毆打警衛。（圖／翻攝自批踢踢）

根據判決書內容，超哥2012年11月30凌晨在某醫院急診室，動手推了醫院護理時，還揮拳打了出面制止的警衛，另一名試圖阻止衝突的李姓男子也一樣被攻擊，甚至還出言恐嚇李男，「當我不知道你是誰，我知道你在哪裡上班，要去找你」等語。

傷害罪部分，超哥與傷者達成和解，傷者撤回告訴。李男另外提告超哥恐嚇罪，台北地院考量超哥自白犯罪，裁定其被訴妨害自由部分改以簡易判決處刑，處拘役50天、可易科罰金，緩刑兩年處分。

貼文讓網友看了紛紛表示，「人家又不怕你查」、「就明顯沒啥道德感的有錢人啊」、「這樣難緩刑了」、「連個基本控制能力都沒有，早晚業力引爆」、「幫高調，毆打醫護不能忍」、「超派不是叫假的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／「表弟」不讓了！全場狂轟25分
超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆急撇清
鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒
直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉
黃偉晉曝亡母「LINE未送出的訊息」　後悔做錯1事
一時忍無可忍！攻城獅洋將揮「超派鐵拳」遭禁賽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

寒流殺到差15度…高雄月眉午後31.1度　同時間台北不到16度

開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

過年往南衝！高雄燈會「雙鴨游進港」驚喜加倍　氣墊樂園免費玩

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

寒流殺到差15度…高雄月眉午後31.1度　同時間台北不到16度

開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

考生看這！學測大考中心「數A、自然科」解答出爐

過年往南衝！高雄燈會「雙鴨游進港」驚喜加倍　氣墊樂園免費玩

快訊／學測國文預估五標出爐　作文貼近生活不難發揮

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

連凍4天！寒流挾雨彈「半個台灣剩6°C」　明全台有雨有望迎雪

學測國寫考「標籤現象、縫隙的聯想」　試考生：題目容易發揮

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜「還不是第一名」

寒流到「3疾病」最易猝死！醫警告：冷死人是真的

佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

快訊／「表弟」不讓了！狂轟25分　衛冕軍特攻也難逃雲豹魔爪

國民黨明辦立委座談會挺「韓江配」 傅崐萁恐再策動藍委不出席

阿滴把表恩智帶回家：會有生命危險！　邀吃晚餐「女神一聞尖叫」

超哥認證的「好朋友」！ 綠議員臉書被灌爆撇清：該怎麼辦就怎麼辦

鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

遠征花蓮效益好　統一獅今年增加主場賽事

直擊／YOASOBI台北飆唱80分鐘！安可神曲〈IDOL〉　2千粉喚出他們

超愛台灣夜市！AI教父黃仁勳「連2晚」現身寧夏夜市吃蚵仔煎

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」吸朝聖

大寒結束後「孤鸞年」接著來！　民俗專家：3禁忌不要犯

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋了

兒雞雞很小！夫怪妻懷孕天天喝飲料　醫戳破盲點

Toyz「閃掉第2拳」？他重看打人1幕驚呆

「濕冷寒流」今南下！明全台有雨　連3天恐跌破5℃

Toyz被打破頭　鳳梨：動手還好，白目也不對

最後節氣「大寒」過後！　5生肖收入暴漲

文化幣今天開領！150萬人可領取

更多熱門

相關新聞

超哥認證的好友！綠議員臉書被灌爆發聲了

超哥認證的好友！綠議員臉書被灌爆發聲了

YouTuber超哥於20日晚間，因為不滿前電競選手Toyz的言論，大街上直接當著直播鏡頭的面毆打Toyz，事後造成Toyz頭部有嚴重撕裂傷，引發外界譁然，而過去曾與超哥合作拍片的民進黨台北市議員王閔生也因此捲入風波，甚至遭質疑是「挺黑道」。對此，王閔生發聲回應了。

即／Toyz遭爆打　補踹一腳店員到案

即／Toyz遭爆打　補踹一腳店員到案

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

孫生談超哥打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場

孫生談超哥打Toyz陰謀論　喊話酷炫和「他」打一場

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜

4星座說話白目易得罪人！　Toyz也上榜

關鍵字：

超哥Toyz

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

一家五口全變街友　社工目睹震撼

不怕連累岳父母　超哥：一人做事一人當

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面