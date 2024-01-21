鄉民掀「超哥黑歷史」推醫護打警衛　全場傻眼：難怪打Toyz沒在怕

▲超哥打Toyz鬧上新聞版面，網友在批踢踢貼出他的黑歷史。（圖／翻攝YouTube、記者黃彥傑攝）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅超哥20日不滿經營的日料店被直播主Toyz嫌不好吃，氣到當街把Toyz打到頭破血流、送醫縫了10幾針，消息一出立刻引發社會各界關注。對此，有網友發現，超哥以前疑似曾鬧出推擠醫護、毆打醫院警衛事件，被對方提告傷害與恐嚇罪，讓網友驚呼「原來已經有案底啦，難怪不怕」。

網友在批踢踢以「原來已經有案底啦，難怪不怕」為題，表示超哥疑似曾與他人爆發衝突，被提告傷害、公然侮辱罪、恐嚇等罪，原PO還貼出法院判決書佐證，感嘆「隨便一搜原來就有案底啦，幹XX、X你X也一直是口頭禪，難怪那麼囂張，真不意外」。

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▲網友貼出超哥的黑歷史，像是他曾動手推護理師、毆打警衛。（圖／翻攝自批踢踢）

根據判決書內容，超哥2012年11月30凌晨在某醫院急診室，動手推了醫院護理時，還揮拳打了出面制止的警衛，另一名試圖阻止衝突的李姓男子也一樣被攻擊，甚至還出言恐嚇李男，「當我不知道你是誰，我知道你在哪裡上班，要去找你」等語。

傷害罪部分，超哥與傷者達成和解，傷者撤回告訴。李男另外提告超哥恐嚇罪，台北地院考量超哥自白犯罪，裁定其被訴妨害自由部分改以簡易判決處刑，處拘役50天、可易科罰金，緩刑兩年處分。

貼文讓網友看了紛紛表示，「人家又不怕你查」、「就明顯沒啥道德感的有錢人啊」、「這樣難緩刑了」、「連個基本控制能力都沒有，早晚業力引爆」、「幫高調，毆打醫護不能忍」、「超派不是叫假的」。

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