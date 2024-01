快訊／客機墜毀阿富汗　機上人員生死不明

▲一架客機墜毀在阿富汗。(圖/翻攝自X/@TOLOnews)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗媒體《黎明新聞》(TOLOnews)21日報導,依據巴達赫尚省文化與信息部門負責人扎比烏拉阿米里(Zabihullah Amiri)的說法,一架客機墜毀在巴達赫尚省,已派出小組前往客機墜毀現場,但現階段尚未抵達目的地,確切位置尚不清楚。另據Amu TV報導,當時失事客機正飛往俄羅斯莫斯科。

BNO NEWS引述阿富汗警方消息稱,客機墜毀地點在巴達赫尚省澤巴克地區(Zebak district)的山上。現階段尚無關於失事客機機型、機上乘客與機組人員人數以及墜機原因等相關消息。

阿富汗的巴達赫尚省與中國、塔吉克、巴基斯坦接壤。

Afghan police: A plane has crashed into a mountain in Zebak district, Badakhshan Province.



No word yet on the type of plane involved or how many people were on board.