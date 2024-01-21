快訊／客機墜毀阿富汗　機上人員生死不明

▲一架客機墜毀在阿富汗。（圖／翻攝自X／@TOLOnews）
記者詹雅婷／綜合報導
阿富汗媒體《黎明新聞》（TOLOnews）21日報導，依據巴達赫尚省文化與信息部門負責人扎比烏拉阿米里（Zabihullah Amiri）的說法，一架客機墜毀在巴達赫尚省，已派出小組前往客機墜毀現場，但現階段尚未抵達目的地，確切位置尚不清楚。另據Amu TV報導，當時失事客機正飛往俄羅斯莫斯科。
BNO NEWS引述阿富汗警方消息稱，客機墜毀地點在巴達赫尚省澤巴克地區（Zebak district）的山上。現階段尚無關於失事客機機型、機上乘客與機組人員人數以及墜機原因等相關消息。
阿富汗的巴達赫尚省與中國、塔吉克、巴基斯坦接壤。
Afghan police: A plane has crashed into a mountain in Zebak district, Badakhshan Province.— BNO News Live (@BNODesk) January 21, 2024
No word yet on the type of plane involved or how many people were on board.
منابع میگویند که یک هواپیمای کشور هندوستان که در حال پرواز به سوی مسکو بود، در ساحه واخان بدخشان سقوط کرده است.— Amu TV (@AmuTelevision) January 21, 2024
رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان با تایید این رویداد میگوید که این هواپیمای مسافربری در کوه توپخانه، از مربوطات ولسوالیهای کران و منجان و زیباک این ولایت… pic.twitter.com/L0RMVgmrEe
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