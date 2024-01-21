屏東警攔檢2輛BMW　2駕駛給證件掉出毒品...車內還有子彈

▲東港警分局查獲蕭、劉兩男涉持有毒品、子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局員警於新園鄉興安路東和汽車保養廠前執行全國性酒測路檢勤務，先後攔下蕭姓男子及劉姓男子兩人分別駕駛BMW自小客車，盤查過程中，兩人神情緊張，先後掉落毒品及子彈等物，被帶回偵訊，據悉兩人是朋友關係，其中一人表示欲交車給朋友，另一人隨後載他回去，不知車內有毒品及子彈，警方訊後依法分別送辦。

東港警分局於1月19日22許在雙園大橋執行全國性酒測路檢勤務，發現兩部BMW自小客車駕駛神色慌張，遂分別將其攔查；其中32歲蕭姓男子及23歲劉姓男子為朋友關係。

警方要求他們二人下車配合檢查，在提示證件時毒品掉出漏餡，進而查獲非法子彈28發、槍枝零件及二級毒品安非他命數包重達24公克；據悉，2人否認持有毒品及子彈，辯稱其中一部自小客要交給朋友，另一台車接應返回，但兩人都有吸毒，訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地方檢察署偵辦。



東港警分局長張世儒表示，年關將近，持續透過強勢執法查緝掃蕩，深入追查溯源上游非法子彈、毒品來源並依法嚴辦，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，全面淨化治安環境，以維護社會安全秩序並貫徹政府安居樂業之決心。