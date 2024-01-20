家住雲林跑到台北提3萬...深夜領錢被盤查　無法交代1件事栽了

▲雲林男跑到台北提款被盤查，當場坦承是上網打工。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局長春路派出所警員，在12日執行深夜巡邏時，在凌晨2時許於銀行前發現有名男子在提款機前提款，卻神色慌張不斷看向四周，警方立刻上前盤查，發現男子住在雲林卻跑來台北領錢，且身上的提款卡也不是自己的，當場將領出的3萬元、提款卡以及男子帶回派出所。

警方調查，29歲的陳姓男子，在12日凌晨2時許跑到北市中山區一處提款機前提款，但是被巡邏警員發現神色慌張還不斷四處張望，警員立刻上前盤查，發現男子神色慌張，明明就住在雲林地區，卻特意跑到台北來領錢，也交代不出提款卡來源，警方立刻將人帶回派出所。

事後陳姓男子表示，也不知道提款卡是誰的，只是在網路上找打工機會，有陌生人士回復可以幫忙領錢，每次都有5千元酬勞，也坦承對方將提款卡以及密碼放在建國高架的一個地方，告知陳姓男子後取得再去銀行提款，但沒想到提第一筆3萬元就被警方查獲。

警方指出，陳姓男子訊後依照詐欺罪嫌移送法辦，也呼籲民眾千萬別被詐騙集團以「工作爽、抽成高、刑度低」的話術騙去當車手，害了自己留下無法抹滅的汙點，也連累家人負損害賠償責任，得不償失。