40多隻狗狗全關籠鍊養！未絕育放任繁殖　苗栗男遭罰9.8萬

▲男子飼養40多隻狗狗，照顧不當遭開罰9萬8千元。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者黃資真／台中報導

苗栗一名徐姓男子在家中飼養40多隻犬隻，苗栗動防所上門訪查卻發現生活環境不僅極度髒亂，又未絕育放任其繁殖，更拿餐廳捐贈的便當作為狗狗們的飼料，遭依法開罰9萬8千元。徐男不滿提出行政訴訟，台中高分院認定徐男確實違反多項動保法，駁回其訴。

全案源於2021年5月24日，徐男致電苗栗縣動物保護防疫所，稱犬隻健康不佳，但他無經濟能力，也無交通工具，請求協助載送至動物醫院，動防所於6月23日派員上門訪查，發現徐男家中飼養40餘隻犬隻，卻未提供乾淨、通風等正常生活環境，不是關在籠子內，就是拿繩子或鍊子綁在原地，未給予充分戶外活動時間。

不僅如此，這40多隻犬隻皆未植入晶片，亦未絕育任由牠們繁殖，遭動防所依違反多項動保法，裁罰9萬8千元，並收容所有犬隻，徐男不滿，提出訴願，遭駁回，徐男遂提起行政訴訟，請法院主持公道。

徐男主張，自己領有身心障礙手冊，近來又因眼疾無法看清，並非故意或過失做出上述行為，原處分裁罰有違誤，請求撤銷。

動防所則表示，徐男養的40餘隻犬隻，僅2隻有依規定完成狂犬病疫苗補強注射，且收養管領動物當下即應考量所生之後果，即行政法上應負擔之義務，故難認其毫無過失，他們也已盡到告知義務，難認徐男不知法規，請求駁回其訴。

▲徐男飼養的6隻幼犬中有1隻死亡、1隻腳骨折變形。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



台中高分院法官根據動防所提供的職務報告，內容提及徐男屋內垃圾堆積，塞滿雜物，走行都成問題，室內空氣瀰漫臭味，無法提供適當通風，排泄物味道嚴重，成犬以餐廳捐贈的便當為主食，徐男亦無適當工作收入足以養活如此數量犬隻，亦無力維持飼養環境。

報告中還寫道，現場原有6隻幼犬，1隻於6月22日死亡，並交付垃圾車載走，其餘5隻飼養狀態不佳，送醫診療後其中1隻左後腳骨折、骨盆腔骨折及腰薦椎變形至不良於行，且未替犬隻植入晶片辦理寵物登記、絕育及依規每年施打狂犬病疫苗，動防所裁罰9萬8千元罰鍰，並無違反比例原則之情形。

法官認為，縱使徐男提出眼疾診斷證明，惟無法證明係處於「精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」之狀態，又供稱領有身心障礙手冊，惟本人未提出證明，也未到庭陳述，故不採信徐男主張，駁回徐男之訴。可上訴。