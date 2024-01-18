竹北吊車大王公益之旅！苗栗豪砸30萬　「刮刮樂+彩券」爆買不手軟

▲竹北吊車大王(中)到嘉義買彩券以及刮刮樂。（圖／翻攝自Facebook／啟德機械起重工程-股公司，下同）

記者劉人豪／苗栗報導

竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑除了富可敵國，感情生活更是精彩，除了有4位妻子以及14名兒女外，還耗資4億元打造的8層樓豪宅「小羅浮宮」。他近日進行刮刮樂以及做公益之旅，帶著親朋好友到苗栗的彩券行，買十幾萬的彩券、二十幾萬的刮刮樂。

胡漢龑指出，17日天氣晴朗，帶著媽媽、家人及好朋友們前往苗栗公館五穀宮參拜，祈求國泰民安風調雨順，拜拜祈福之後，前往彩券行開啟今年的刮刮樂、做公益之旅。胡漢龑表示，在彩券行買了十幾萬的彩券、二十幾萬的刮刮樂，並說「這是第一站，開始了！」

胡漢龑2023年1月時，也前往彩券行購買刮刮樂，想將2000元刮刮樂的頭獎跟賓士帶回家，因此現場一共買了70本、每本有18張2000元刮刮樂開始刮，不過最後僅刮出一張10萬元大獎，因此購買70本等於花了252萬元，另外加上購買彩券的9萬元，胡漢龑在2023年過年期間已花費共計261萬元。

胡漢龑坐擁4位嬌妻，為了妻子與奉養年邁的母親，特地在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，每層占地逾200坪，還大方讓4個老婆「1人1層」，且室內裝潢全依每位夫人的喜好量身設計；除此之外，胡漢龑還在8樓設置「極樂澡堂」，內部裝設4間全透明淋浴間，增添閨房情趣。另屋內多採用象牙白、金黃色點綴，接待賓客的小客廳中還擺了張金黃色大長桌，桌上除了奢華的咖啡杯外，還有2隻黃金老鷹。