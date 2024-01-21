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圤智雨揭「Toyz劇本殺」！曝直播1幕有破綻：就是劇情

記者鄺郁庭／綜合報導

人氣直播主Toyz昨日（20）晚間到YTR「超哥」的餐廳用餐，因評論醋飯難吃遭毆打爆血。前AV導演、網紅推手圤智雨就以「TOYZ劇本殺！」為題發文，直呼「我很願意相信這一切是劇情需要，原因就是在最後還特別跑到外面去做結尾，這個就是破綻」，站在一個媒體人的角度來看，目前發生的事「就是劇情」。

圤智雨在粉專「圤智雨 雨的十二時辰」表示，「我很常說，我們都是生存在媒體虛構出來的世界，然而這套劇本TOYZ玩得很好」，他認為Toyz知道觀眾渴望的是混亂，所以如果不用觀眾角度，會發現Toyz就是故意嘴巴賤、超哥超派，「但這一個事件很明顯的就是一個最後兩個都會沒事的劇本殺」，因為兩個人都會獲得關注。

圤智雨說，要這樣發展，Toyz只要確保每個言論和行為不會被遣返出國，類似事情就可以一直發生，並猜Toyz一開始就已經預設好3個劇本，「1：超哥受不了，直接在直播間髒話齊飛」、「2：超哥忍得住，事後也開直播罵他」、「3：現在看到的劇本」。

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因此，他很願意相信一切是劇情需要，「原因就是在最後還特別跑到外面去做結尾，這個就是破綻。」至於Toyz提告的舉動，圤智雨淡淡地說，「我想我們都知道，在台灣傷害其實判得很輕，最後賠錢就可以了事的事，這樣的劇情我們看很多了。」

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝YouTube）

▲圤智雨認為兩人最後還「特地跑到店外做結尾」是破綻。（圖／翻攝YouTube）

換到超哥，儘管被挖出有案底，但圤智雨就說，「錢能搞定的事情，他根本無傷」、「北中南的有錢人，以及各個不同掛的有錢人，做事模式還有想要的東西都跟我們貧民不同。」他解釋，大部分有錢人在媒體上的需求就是為了「面子」，很多人會說超哥打人就是不對，可這種小學生都知道的道理，超哥為何動手了？就是因為「面子」。

圤智雨點出，如果今天超哥不動手，對身邊朋友交代不過去；動手了，喜歡他這一套的8+9會更愛他，甚至關注更多，「反正金錢能夠解決牢獄之災的問題，又可以增加媒體曝光度，超哥的公眾形象已經是超派了，你們覺得他會在乎打不打人這件事嗎？」

圤智雨說道，若身為一個編劇，「這樣的劇情，是否是皆大歡喜呢？」以一個媒體人的角度來看，他覺得這就是劇情。既然知道大概率有劇本，為何還要花時間討論？對於這個問題的答案，他直呼「因為這些都是媒體的點閱率，所以我們都是點閱率之下的奴隸。」

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