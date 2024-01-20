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絕命毒師饅頭超逼真！他親手做「海森堡、冰毒」套餐　萬名網全跪

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，讓網友激動狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

記者林育綾／採訪報導

驚悚犯罪神劇《絕命毒師》儘管已完結多時，不過在許多劇迷心中依然有屹立不搖的地位！為了慶祝開播紀念日，有網友親手製作絕命毒師「勁辣海森堡套餐」，除了有人臉造型的海森堡、炸雞叔叔堡，連「冰毒」都以琥珀糖來完美重現，讓其他網友看了紛紛狂讚「太強大了啦！！！」、「請收下我的膝蓋！」

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

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▲邱俊彥親手製作絕命毒師「勁辣海森堡套餐」，有人臉造型的海森堡、炸雞叔叔堡，超級逼真。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

《絕命毒師》在2008年1月20日開播，耗時近15年才播完這長篇史詩級故事，為了慶祝播出紀念日，藝術家邱俊彥親手製作了「勁辣海森堡套餐」，除了有超逼真的人臉海森堡、炸雞叔叔堡，搭配薯條之外；連「冰毒」也以藍色琥珀糖來呈現，表示獻給每一個毒師迷。

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，用琥珀糖呈現「冰毒」讓網友暴動。他也曾跟上時事製作《帝王湯圓》讓網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲連「冰毒」也以藍色琥珀糖來呈現，讓網友讚歎尖叫。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

當他在臉書社團「小廢物俱樂部」分享作品時，短短一天就吸引超過萬名網友按讚，並紛紛留言「請收下我的膝蓋！」、「太強大了哪裡廢！」、「強到離譜！！！」、「這可以開個展覽了! 超強大的啊！」、「太強了！尤其是炸雞叔做得超像！」、「覺得你可升級做人皮面具了」、「好想幫你貼到國外粉專」。

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲網友狂讚絕命毒師套餐，笑說「美金紙巾」很搭，看到冰毒更笑說「哥 回頭是岸！」（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

不僅是絕命毒師，先前《帝王條款》圖畫因爭議爆紅時，他也曾在冬至製作《帝王湯圓》，惟妙惟肖的皇帝牽著烏龜行走，當時也有大批網友湧入狂讚「太有才了！」，吸引近5萬網友按讚。

▲▼藝術家邱俊彥先前根據時事，製作「帝王湯圓」也讓網友叫好。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲邱俊彥曾經根據時事，製作「帝王湯圓」。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

邱俊彥接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享，自己曾在大學教授人物雕塑與解剖學，目前接案製作雕像，多以可長時間保存紀念的材質為主；不過在私底下，他特別喜歡饅頭、湯圓的創作，「因為喜歡食物的失控性」。

他說明，饅頭、湯圓這些食物做完造型後，會有不可預測的特性，「我喜歡它們在蒸熟以後帶來的失控趣味感，這類造型食物大多是我靈機一動的題材，不會用來量產或是接案，單純的博君一笑，帶給大家快樂。」

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，用琥珀糖呈現「冰毒」讓網友暴動。他也曾跟上時事製作《帝王湯圓》讓網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲邱俊彥之前製作「帝王湯圓」也讓網友拍手叫好。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

這次他製作《絕命毒師》系列，每張臉大約花費20分鐘左右，加起來總共約一小時完成。他從臉型開始製作，接著建構五官，按照臉部解剖學的特徵，往臉上建構麵糰形狀。其中比較有挑戰的地方是，要預判發酵後的體積厚度，把生胚做得比較削瘦一點，讓它在發酵跟蒸熟的過程，胖到正確的大小，不過這也是最有趣的部分。

▲▼藝術家邱俊彥親手製作《絕命毒師》套餐，網友狂讚。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

▲創作饅頭或湯圓的最大挑戰，是要預測發酵跟蒸熟的變化，卻也是最有趣的部分。（圖／邱俊彥提供／Facebook：白麵書生饅不講理）

邱俊彥也有一個臉書粉絲專頁「白麵書生饅不講理」分享作品，除此之外，也會不定期在一些臉書社團分享自己的創作。他提到，在社團裡大家能一起討論這些搞怪的創作跟概念，讓他非常開心；不過沒有預設過作品會帶來多大的討論，單純是喜歡把搞怪、衝突、創意的想法給實體化，而看到網友的反饋和喜愛，也支持著他繼續創作。

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