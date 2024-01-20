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學生戲劇比賽與統測「撞期」　全教總籲教育部更改賽程

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲學生戲劇比賽與統測「撞期」，全教總籲教育部更改賽程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度四技二專統一入學測驗將於4月27、28日舉行，與教育部全國學生創意戲劇比賽「撞期」，全國教師工會總聯合會今表示，參賽學生中不乏高三學生，更涉及技高藝術群學生，嚴重影響參賽學生權益，呼籲教育部立即協調主辦單位更改賽程。

全教總表示，四技二專統一入學測驗是技高生升學的重大考試，歷來皆於4月底至5月初的周六、日舉辦，今年考試簡章更在去年11月就已公告，但全國學生創意戲劇比賽的主辦單位國立台灣藝術教育館，日前公告112學年度全國學生創意戲劇比賽賽程場序表，其中4月27、28日第32至34場比賽，分別排有舞台劇類3場高中職比賽。

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全教總說，由於全國性競賽成果亦為技高學生學習歷程檔案中多元表現的一個重要項目，參賽學生在賽前花了不少時間準備，期待能有好的競賽成果放入多元表現中，比賽日程與四技二專統一入學測驗時間衝突，勢必迫使學生放棄此一全國比賽機會。

全教總指出，全國學生創意戲劇比賽期間從4 月 11 日至 4 月 28 日，賽程期間長達18天，分別排有國小、國中、高中職各項比賽，目前離比賽尚有近3個月時間，呼籲主辦單位體諒高三考生，立即調整賽程安排。

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