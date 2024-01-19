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校園暴力事件年增6成！教團籲：提供家長有薪親職假「1子女8小時」

▲▼校園暴力事件年增6成，教團呼籲政府，提供家長有薪親職假，每1名子女每年8小時。（圖／記者許敏溶攝）

▲去年校園暴力事件年增6成，教團呼籲政府，提供家長有薪親職假，每1名子女每年8小時。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市國三生遭同學攻擊致死震驚全台，而根據教育部最新公布資料，2023年校園暴力事件與偏差行為較前一年成長6成。面對少年犯罪日益嚴重，全教總與家長團體今（19日）共同召開記者會，指校安需要親師合作，才能真正維護學生權益，建議政府修法以行政罰方式，強制家長需參加親職教育講習或課予罰款，並推動有給薪親職假，家長每一名子女一年有8小時親職假，出具學校證明就可請假不扣薪。

新北國中生在校園遭受保護管束學生攻擊不治，事件震驚全台。教育部陸續召開校安精進方案規劃會議，邀請家長、教師團體等單位商討如何具體落實各界建議與相關方案，但教師、家長團體仍不滿意政府提出的因應方案。包括全教總、國教行動聯盟、全國家長會長聯盟等團體，今天聯袂召開記者會，呼籲政府大膽修法因應。

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國教盟理事長王瀚陽指出，根據教育部最新公布的2023年校園安全通報數據，去年校園暴力事件與偏差行為達2萬7511件，較前一年成長6成，而兒童及少年保護事件（未滿18歲）增加近44％，其中增幅最大為國小暴力事件與偏差行為達94％，另外在國中暴力事件與偏差行為也增加58％。

全教會理事長侯俊良表示，校園衝突影響的是每一名親師生，校園安全需要親師合作、政府支持，才能預防憾事發生。故全教總主張落實家長管教義務，希望家長有能力成為神隊友，建議政府修正《兒童及少年福利與權益保障法》，由行政機關以行政罰方式，強制家長需參與親職教育講習或課予罰緩，同時實質支持家長配合學校管教，推動有給薪的親職假，讓家長不用被迫在麵包與教養之間作選擇。

國教盟理事長王瀚陽也支持全教總訴求，建議政府應修法提供家長每一名子女每年8小時親職假，只要出具學校證明，就可以請假不扣薪；另建議立刻對偏差行為青少年個案家庭進行輔導，強化家庭教育中心對個案家庭的個別化協助，並儘速啟動行政院層級的社會安全網與校安會議。

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