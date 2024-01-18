教育部砸百億推「準公幼」1／3園所爆違規　全教總籲提高申請門檻

▲準公幼園所屢傳違規事件，全教總籲教育部提高門檻、加強監督。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

政府推動準公幼政策邁入第3期，全國教師工會總聯合會今舉行記者會指出，現行準公幼申請辦法寬鬆，園所良莠不齊，有高達1/3有巧立名目收費、超收學生、低薪高報等違規情事，呼籲教育部應提高申請門檻、嚴格監督，別讓品質不佳、招生困難的園所，得以透過政府補助繼續生存。

全教總理事長侯俊良表示，準公幼補助經費從一開始的30億元，到了2022年已超過百億元，已經快追上「真公幼」的幼兒園經費，推動6年以來，有高達1/3的準公幼園所有違規記錄，今年度將邁入第3期（1期3年），教育部應提高私幼申請門檻、嚴格監督，朝「增加真公共，減少準公共」的目標，提供真正平價又優質的公幼環境。

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全教總提出提高門檻、嚴格監督兩大主軸，以及8大改進面向，建議教育部可從「3年內無裁罰記錄始得加入」、「不得拒收弱勢幼兒」、「限期兩次未改善即解約」、「合約期間違法者3年不得再申請」來提高門檻。

而在嚴格監督部分，全教總幼兒教育委員會副主委楊麓潔指出，可從教保服務人員調薪機制公開備查、履行食材登錄確保幼兒飲食安全、每年至少一次由政府單位與非行政的教保服務人員進行座談、違反相關法規應返還設施設備補助費用等著手，才能真正邁向優質又平價的準公幼政策。