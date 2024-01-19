恐怖休旅車故意撞車「路口迴轉再撞人」　民眾求監視器緝兇

記者林東良／台南報導

網路社群瘋傳台南市新營區，發生福特小客車蓄意開車撞人且肇事逃逸，網友並尋求行車紀錄器影像，台南市新營分局指出，經查該案係行車糾紛，目前已掌握肇事車輛行為人身分，涉嫌刑事責任部分，查處後依法送辦，肇事車輛相關違規部分，則依道路交通管理處罰條例告發。

▲ 網友PO出影片指控福特銀灰色廂型車蓄意開車撞人且肇事逃逸。（圖／民眾提供）

網友在網路社群指控，1月15日晚上9時30分許，經過新營時遭1部銀灰色休旅車蓄意開車衝撞，離譜的是，休旅車撞到自己的車子後，竟在前方路口迴轉，調頭來撞自己，還好自己及時跳開，對方則肇事逃逸，希望路過民眾提供車上的行車記錄器及任何相關影像，並請大家轉發FB社交平台，希望揪出危險駕駛。

台南市警新營分局中山路派出所所長柯政安指出，新營分局於1月15日深夜11時許獲報，在新營區中山路段發生行車糾紛案，分局受理後立即派員擴大調閱週邊監視器，目前已掌握肇事駕駛身分，涉嫌刑事責任部分，查處後依法移請台南地檢署偵辦。另針對肇事車輛相關違規部分，則依道路交通管理處罰條例告發。

新營分局呼籲民眾若遇行車糾紛，請保持冷靜、理性溝通，若有需要警察協助，可立即撥打110。