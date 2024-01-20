屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

▲屏東TPASS通勤月票用iPASS MONEY APP線上就可過卡! 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

自2023年6月推出屏東TPASS公共運輸通勤月票後，每月使用人數持續成長，為精進服務流程，針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通公司iPASS MONEY APP推出線上服務「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」新功能，會員購買方案後，可以直接使用手機完成過卡，不須線上購買月票後還要到7ELEVEN ibon過卡，對於屏東地區的通學及通勤族是一大福音，省時又便利。

屏東縣政府表示，目前使用屏東TPASS票卡的會員，於MeNGo官網/APP線上購買月票方案後，須於啟用日前持卡片至7-ELEVEN ibon過卡後才能使用。

這次與一卡通公司合作於iPASS MONEY APP上新增「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」功能，即日起民眾在MeNGo官網/APP購買月票方案後，可直接開啟手機iPASS MONEY APP進行過卡，免出門用手機就可以直接買月票及完成過卡一次搞定。

縣府交通旅遊處指出，隨一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通學、通勤人口亦逐年增加，為隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求，利用手機的普遍性，讓民眾在家使用手機即可購買月票及過卡，且為鼓勵民眾體驗用iPASS MONEY APP過卡新功能，iPASS MONEY推出優惠活動。即日起至113年7月31日，透過iPASS MONEY APP完成過卡的會員，每次可獲得10元回饋金(將於次月15日前轉入iPASS MONEY電子支付帳戶，會員需於過卡當月底前完成註冊)。

相關資訊可上屏東縣政府交通旅遊處網站(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。