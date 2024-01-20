　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

▲屏東TPASS通勤月票用iPASS MONEY APP線上就可過卡! 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東TPASS通勤月票用iPASS MONEY APP線上就可過卡! 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

自2023年6月推出屏東TPASS公共運輸通勤月票後，每月使用人數持續成長，為精進服務流程，針對使用實體卡月票的會員，結合一卡通公司iPASS MONEY APP推出線上服務「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」新功能，會員購買方案後，可以直接使用手機完成過卡，不須線上購買月票後還要到7ELEVEN ibon過卡，對於屏東地區的通學及通勤族是一大福音，省時又便利。

▲屏東TPASS通勤月票用iPASS MONEY APP線上就可過卡! 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府表示，目前使用屏東TPASS票卡的會員，於MeNGo官網/APP線上購買月票方案後，須於啟用日前持卡片至7-ELEVEN ibon過卡後才能使用。

這次與一卡通公司合作於iPASS MONEY APP上新增「TPASS/MeNGo 南高屏月票過卡」功能，即日起民眾在MeNGo官網/APP購買月票方案後，可直接開啟手機iPASS MONEY APP進行過卡，免出門用手機就可以直接買月票及完成過卡一次搞定。

縣府交通旅遊處指出，隨一日生活圈擴大，搭乘大眾運輸的通學、通勤人口亦逐年增加，為隨時滿足民眾購買通勤月票服務需求，利用手機的普遍性，讓民眾在家使用手機即可購買月票及過卡，且為鼓勵民眾體驗用iPASS MONEY APP過卡新功能，iPASS MONEY推出優惠活動。即日起至113年7月31日，透過iPASS MONEY APP完成過卡的會員，每次可獲得10元回饋金(將於次月15日前轉入iPASS MONEY電子支付帳戶，會員需於過卡當月底前完成註冊)。

相關資訊可上屏東縣政府交通旅遊處網站(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢。

ET快訊
直擊／沈建宏市場擺攤「40秒雞腿去骨」　叫賣被認出
遭鹽水蜂炮炸傷！　遊客怒告廟方「殺人未遂」
小五生赴造勢晚會鬧失蹤！明午小草會　柯文哲喊話了
2大車夾殺轎車「扁到剩30公分」！　日本夫婦慘死
悍妻掌財政大權！月薪7萬警日領300元　還只能穿破內褲
李多慧鬆口了！　親曝「2024年動向」
演《仙劍四》最美角色遭嫌醜！　女星失控：對不起醜到大家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

台南青年文化科技「鯨」奇體驗　看見過去展望未來

台南關廟區松腳里秋澄水湖傳有人落水　搶救上岸人已死亡

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

寒假限定！新北市圖推電競冬令營+無人機特展

台南北安捐血室打造柴柴萌點　119消防節打火兄弟熱心捐血

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

屏東TPASS通勤月票　用iPASS MONEY APP手機就可過卡

台南青年文化科技「鯨」奇體驗　看見過去展望未來

台南關廟區松腳里秋澄水湖傳有人落水　搶救上岸人已死亡

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

寒假限定！新北市圖推電競冬令營+無人機特展

台南北安捐血室打造柴柴萌點　119消防節打火兄弟熱心捐血

山區溫馨守護深植人心　南消四大攜手校園及社區防火宣導

桃園景福扶輪社櫻花植樹活動　打造南崁溪櫻花步道

迎接龍年桃市府公布「龍來桃喜」春聯　張善政：盼傳遞平安幸福

快訊／「表弟旋風」魅力無限！　卡森斯死忠鐵粉香港趕來看

高雄話題重劃區　1區新屋價還在2字頭漲贏美術館

趙薇遭封殺3年近況瘋傳！打破輕生謠言　拍戲慘被AI換臉…露餡了

莫瑞準絕殺三分！　老鷹客場滅火勇奪三連勝

澳網「金花內戰」鄭欽文勝出！　首闖女單16強創紀錄

吳宣儀忍了6年爆發！　怒批「無下限」：天天詆毀別人，有良心嗎

突破歐盟對台經貿協定遲疑！台擬建立「台美21世紀貿易倡議」架構

淡水毒鴛鴦「不戴安全帽一路蛇行」　狂逃撞3車...警抄55咖啡毒包

網友驚見大阪《電馭叛客 2077》酒吧　釣到CDPR官方：法務會調查

寒流報到！宜蘭太平山估下探0度↓、降雪　1／22起實施雪季預警措施

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

地方熱門新聞

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

新北市圖推電競冬令營+無人機特展

南消四大攜手校園及社區防火宣導

台南北安捐血室結合消防節打火兄弟熱心捐血

台南關廟區松腳里秋澄水湖有人落水死亡

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

疫情延燒！桃園衛生局籲儘速接種XBB疫苗

台南青年文化科技「鯨」奇體驗

高雄楠梓、小港38萬戶1／29停水

屏東通勤月票　iPASS MONEY APP線上可過卡

打造綠能環境　屏東林業分署建置太陽能發電

台東育見幸福　全國首創公私托嬰費用一致

桃園景福扶輪社櫻花植樹　打造櫻花步道

更多熱門

相關新聞

台灣奧迪推「RS3線上特仕版」

台灣奧迪推「RS3線上特仕版」

台灣奧迪（Audi）針對RS 3 Sportback推出「線上特仕版」，該車為RS3 Sportback Online Exclusive Edition，預售價345萬，較原RS3車型貴10萬，並將於1／24下午1點在官網、myAudi App開放下訂，最快第3季開始交車。

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

雲林TPASS通勤月票199挑戰全台最低價

雲林TPASS通勤月票199挑戰全台最低價

櫃姐推「加購刷具」比較便宜　她一查怒：是原價

櫃姐推「加購刷具」比較便宜　她一查怒：是原價

關鍵字：

TPASS公共運輸通勤月票線上購買

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面