燒天公爐、撒鐵釘！台中海線怪男大鬧浩天宮　廟婆信徒嚇壞跑光

記者游瓊華／台中報導

台中海線梧棲、清水、沙鹿馬路上去年底被發現沿路被「撒釘怪客」亂撒2000多根鐵釘，破百輛汽機車受害，結果清查是一名44歲顏姓男子所為，讓車主氣憤不已。但顏男不僅撒鐵釘，還傳出經常到梧棲知名廟宇浩天宮滋事，讓廟方相當頭痛，曾經縱火燒天公爐，今日又再傳出竟持瓦片進櫃台搶走7000元，嚇壞無辜廟婆。

▲顏姓男子不顧年邁廟婆苦勸，持瓦片進到浩天宮櫃台翻抽屜，拿走7600元後逃逸。（圖／浩天宮提供）



顏男在18日晚間7點多，拿著陶瓷瓦片恐嚇廟方工作人員，還走進櫃台翻搜搶走7600元，嚇壞年邁的廟婆，廟婆還苦言相勸「那些都是媽祖婆的錢，不是我的錢，你要多少跟我說！」但顏男仍不理會，搶走錢後逃跑，民眾見狀追趕到顏男家中並通報警方。警方獲報後立即趕到現場依法逮捕顏嫌到案並查扣贓款，全案依法將顏男移送地檢，建請檢察官聲押。

浩天宮透露，顏男是地方上的頭痛人物，家就住在浩天宮附近，常常坐在廟前方喝酒，常藉酒鬧事，有時拿著木棒、鐵棍走來走去，讓人心生畏懼；也常對著來參拜的信徒「指引」拜拜的方式，若對方不從，就將對方供品全部掃走；去年冬至夜晚更在天公爐縱火，被警方送辦後，以3萬元交保，之後又回來鬧事。

廟方無奈地說，顏男每次被抓走之後就又回到廟裡繼續鬧事，信徒被嚇跑，廟婆也不敢顧服務台，實在令人相當無奈。