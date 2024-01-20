學測自然科有鑑別度「生物結合物理」　掌握基礎概念具優勢　

▲113年學測登場，首日第二節考自然科。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學測今（20日）起一連三天登場，首日第二節考自然，共有7萬8282人報考。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）提供及時試題評論，自然科解題團教師指出，生物與物理跨科結合，化學科選修內容超出學測範圍，地科記憶題較多，整份試題具鑑別度，題數及頁數均較去年減少，對於認真學習基礎概念的考生有優勢。

物理科試題評論教師召集人、高雄中學老師盧政良分析，物理試題嚴重分布不均，今年能量試題偏多（近1/3）試題難度中間偏易，掌握基本概念並培養素養能力，有助於拿高分。此外，生物與物理有跨科結合趨勢，物理定量機制描述生物現象，具有引導效應，使學生能在各學科知識內容融會貫通。

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生物科試題評論教師召集人、景美女中老師游雲霞指出，第一部分題目中規中矩，章節出題數分配均勻；第二部分題目具鑑別度，也出現生物與物理跨科結合的考題（捕蠅草觸發運動的放電機制）。第5題考2023諾貝爾生醫獎內容時事題(mRNA疫苗關鍵技術) 以此來考分子生物學與免疫學概念，學生掌握基觀念就不算太難。第37~39題出現與生活結合的素養題，以肉雞的飼料換肉率，結合圖表分析、具探究精神。





▲學測自然科肉雞入題。（圖／大考中心提供）

化學科試題評論教師召集人、師大附中老師張荊壢指出，試題難易適中、傳統試題較多，對認真複習基本概念的考生容易發揮，素養題型及跨領域題目數量大幅減少，記憶題型佔有一定比例，願意認真學習基本概念的孩子，今年應該可以取得不錯的成績。但今年沒有重要的環境時事題及探究與實作相關題型，其中第15題考到氣體性質為選修化學內容，超出考程範圍內容。

地科試題評論教師召集人、建國中學老師李文禮指出，試題難易度適中、傳統試題較多，只要認真複習基本概念即可發揮，而素養題型及跨領域題目數量大幅減少，今年記憶題型較多。