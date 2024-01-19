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社會 社會焦點 保障人權

阿伯「當沖」獲利千萬血壓飆到300　空歡喜一場...報警逮車手

▲李男欲提領獲利1100多萬元，卻被告知須再繳100多萬的「投資分成」。（圖／中壢警分局提供）

▲李男欲提領獲利1100多萬元，卻被告知須再繳100多萬的「投資分成」。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名77歲李姓男子遭投資股票詐騙達700多萬元，直到因血壓飆到300醫生勸不要做金融操作，想領回獲利1100多萬元，卻遭詐團要求必須繳100萬元的「投資分成」，李男這才驚覺遭詐並報警，在警縝密規劃計誘下順利將前來住處取款的21歲顏姓男子當場逮捕，移送法辦。

▲因血壓飆高醫生勸李男不要再做金融操作。（圖／中壢警分局提供）

▲因血壓飆高醫生勸李男不要再做金融操作。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局龍興派出所調查發現，詐騙集團是冒用合法設立的「日暉投資股份有限公司」名義行騙，誆稱聽話操作當沖，短時間可獲高報酬，而且保證獲利且零風險。詐騙集團還做出逼真的投資APP，讓李姓男子信以為真可賺大錢，即便他曾經被郵局行員攔阻大額匯款，但還是被詐騙集團派出的車手騙走700多萬元，連家用僅剩5、6萬元。

▲▼警方埋伏逮捕前來取款車手，並查扣相關物證。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方埋伏逮捕前來取款車手，並查扣相關物證。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方埋伏逮捕前來取款車手，並查扣相關物證。（圖／中壢警分局提供）

直到李男血壓飆到300醫生勸他不要操作當沖，他才想將獲利的1100多萬元領出，竟被要求還要交100多萬的「投資分成」，還不能從獲利中扣除，這時心中警鐘大響才趕忙報警。員警一分析他才明瞭遭詐騙集團以「投資股票操作當沖」的假投資手法詐欺。

在警方縝密規畫之下，18日14時許將前來李男中壢住處住處取款的詐欺車手顏男當場逮捕，查扣作案用的手機1支、印章1顆及偽造的「日暉投資股份有限公司」識別證和收據等證物，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，詐騙集團是冒用合法設立的「日暉投資股份有限公司」名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，或安裝「日暉APP」，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案提供資訊，以利併案擴大偵辦。

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