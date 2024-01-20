感冒卻被逼「讓出博愛座」　司機1句話力挺！他超感謝：拯救了我

▲原PO被要求讓座。圖與本文無關。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「謝謝624司機先生！」近日有網友發文表示，他搭乘公車時，被一個年長的先生要求讓出博愛座，但是「我感冒」，且車上明明還有其他空位，為何非得叫他起身？所幸司機回了1句話，「拯救被80的我」。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，「謝謝624司機先生，拯救被80（應為霸凌）的我」。當時感冒的他坐在博愛座上，豈料旁邊明明有其他空位，有個年長的先生卻要求他讓座，難道「感冒不能坐博愛座？」

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▲司機說，「博愛座是給有需要的人坐的，不只是老人。」（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO當下大聲的說，「你要80我嗎？」於是司機便透過麥克風詢問兩人發生何事？原PO則回答，「我感冒，有人逼我讓出博愛座」。司機得知後，便說「不然我位子讓給你坐好了？博愛座是給有需要的人坐的，不只是老人。」

後來那個年長的先生雖碎念了幾句，但最後還是沒多說什麼，而司機的這番話，就讓原PO非常感謝。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「博愛座上面的標示不是只有拐杖，但很多長輩都覺得只有他們能坐」、「博愛座在某些老人眼裡就是專屬他們的VIP座，即使你跟他們說你人不舒服，他們還會認為你是在裝」、「司機好樣的」。