夫妻接連生病！長輩怪「沒小孩惹祖先生氣」　她傻眼：牽拖什麼鬼

▲人妻和老公身體近來出現狀況，沒想到長輩表示是因為沒生小孩惹怒祖先。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻透露，這半年來她跟先生身體都不太好，經常有狀況，豈料長輩得知後，竟稱這都是因為祖先在氣夫妻倆沒生小孩。對此，原PO則十分傻眼，怒喊「牽拖什麼鬼啊」，貼文一出，網友也笑說「不聽老人言，多活好幾年」、「多生幾個不知道能不能活到400歲」。

原PO於近日在臉書社團「匿名公社」發文指出，這半年來她跟老公的身體都接連出狀況，由於兩人未生小孩，當長輩得知後，竟說就是因為都沒生小孩才會這樣，祖先在生氣，且還稱若有生小孩就不會有這些毛病出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽完氣炸，怒批是在「牽拖什麼鬼啊」，認為「怎麼不說幸好沒小孩，不然要治療身體還要顧小孩」，明明不舒服還想著要顧小孩而不能倒下，還不能浪費時間去不停回診看診，這樣一來反而「倒得更快」。

貼文一出，便引起熱議，有過來人表示「我生完小孩一堆病」、「生完小孩病更多」、「不要被長輩道德綁架」、「老人講話當耳邊風吧」，還有人笑說「多生幾個不知道能不能活到400歲」、「不用活在別人的眼裡，不用在意別人的閒語，幹話無所不在」。

延伸閱讀

▸ 大寒周六到！「7生肖」偏財運強強滾 尾牙容易抽大獎

▸ 不滿被經理開除！ 美咖啡廳員工失控「跳過櫃台」毆對方

▸ 2024甲辰龍年「3生肖注意健康」 1類人恐波及家人…應避免喪葬