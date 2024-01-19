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Novavax XBB疫苗補貨了！近16.5萬劑完成檢驗封緘　食藥署今早放行

▲▼Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲Novavax XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期新冠疫情升溫，國人接種疫苗也變得踴躍，但Novavax的XBB疫苗供應延遲，讓部分院所暫停民眾預約。食品藥物管理署今（19）日表示，經過檢驗審查合格，今日上午封緘放行Novavax XBB1.5疫苗近16.5萬劑，供國人施打，目前累積達29.6萬劑。

Novavax的XBB.1.5疫苗去年底到貨46.28萬劑，從1月9日起供應12歲以上民眾接種，帶起一波打氣，12日XBB單日疫苗接種人次突破3萬，創下新高。但部分醫療院所卻公告「因Novavax XBB供應不足，將暫停預約接種服務」。

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疾病管制署日前證實，這批Novavax XBB疫苗首波僅放行13.2萬劑，另外33萬劑出現溫度紀錄有異常，其中164,700劑經原廠提供安定性資料，尚符合該產品運送冷鏈規範(不低於0.7度且不超過96小時)，食藥署需再進行檢驗審查；另16.5萬劑因為已超出原廠冷鏈規定(低於0.7度)，將依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，後續待原廠一月底進口另一批換貨疫苗抵台。

食藥署副署長王德原今日說明，已經於上午封緘放行該批Novavax XBB1.5疫苗164,700劑，迄今總計放行296,900劑。本批次疫苗（批號為5683MF026C，效期到今年8月31日）經食藥署抽樣、檢驗（外觀、鑑別、pH、細菌內毒素、無菌試驗、效價試驗等6項）及文件審查均合格，予以核發封緘證明書並放行供國人施打。另，廠商預定1月底前再輸入16.5萬劑疫苗，食藥署會盡速辦理後續事宜。

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