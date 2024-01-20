以色列：已殲滅三分之二的哈瑪斯兵團　仍要戰鬥到「徹底勝利」

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布已經剷除約3分之2的哈瑪斯武裝部隊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列已經殲滅了加薩走廊大約3分之2的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的武裝兵團，但仍誓言持續戰鬥到「徹底勝利」為止。

根據路透社、美國之音報導，納坦雅胡在以色列台拉維夫的記者會上表示，以軍的戰鬥分為兩階段，首先是要摧毀哈瑪斯武裝兵團（regiments），即哈瑪斯具有組織的作戰框架，第二階段則進入清掃武裝分子領土的行動，「通常第一階段行動較短，第二階段則耗時較久。」

據納坦雅胡說法，迄今3個多月以來的戰爭中，哈瑪斯24個兵團中已有16或17個被摧毀。納坦雅胡誓言將繼續這場戰爭，直到以色列取得完全勝利，「勝利還需要數月時間，但我們決心實現此一目標。」

此前，納坦雅胡18日曾宣布，他已經告訴拜登政府，反對在加薩戰爭結束後，建立巴勒斯坦國，並稱約旦河以西的所有領土，都將處於以色列的安全控制之下。他的發言似乎與一直呼籲以「兩國方案」解決危機的美國有所牴觸。

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）19日表示，拜登總統當天與納坦雅胡通話，討論了加薩事態發展、以色列限縮為更具針對性的軍事行動、確保哈瑪斯釋放人質的努力等議題，但拜登仍然相信兩國方案的承諾與可能性，顯示與以色列在戰後政治目標上仍存在分歧。