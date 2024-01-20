滿島光兩岸雜誌風格差很大　網友驚呆：同一個人嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

日本女星滿島光以日劇《First Love初戀》擄獲全球影迷的心，去年底還來台參加第60屆金馬獎。不過，近日滿島光分別接受台灣《VOGUE》、中國版《費加羅男士》時尚雜誌拍攝，成品照片的風格差異卻掀起兩岸網友熱議。

▲台灣《VOGUE》的封面照片。（圖／翻攝自Facebook／VOGUE Taiwan）

台灣《VOGUE》本月2日公布當期雜誌封面人物為滿島光，並描述滿島光2022年以《First Love初戀》重磅回歸，用演技展現魅力，該劇也因而被譽為純愛系神劇。封面照片中的滿島光以正臉面對鏡頭，一雙大眼睛讓她看起來既無辜又清純，獲得許多網友讚賞。

▲中國版《費加羅男士》的滿島光封面照片。（圖／翻攝自微博／費加羅男士）

然而，中國版《費加羅男士》19日也公布以滿島光作為主角的雜誌封面，官方表示，滿島光這次的造型非常像她的奶奶，「細得像線一樣的眉毛，大紅的嘴唇」，文章中還帶上「沒有眉毛的滿島光」Tag，似乎是想製造話題。

但中國網友們的反應不如預期，雖然官方主打滿島光的鬆弛感與率真，網友們留言卻都不挺，還反過來調侃，「滿島光不發律師函嗎」、「沒有審美」、「你們自己看這好看嗎」、「還是刪了吧」、「傻眼，你好意思發？滿島光要跨海提告的程度了」；不過，也有網友針對工作人員名單提出質疑，認為攝影師、造型師都是日本人，應該是他們自己人出包。

▼▲中國網友也覺得滿島光這次的造型過於前衛。（圖／翻攝自微博／費加羅男士）

相關照片流傳開來，也引發台灣網友討論。部落客「時尚編輯的真心話」19日晚間在臉書轉發滿島光這兩組雜誌照片，吸引超過1.4萬名網友按讚，大家也紛紛留言表示驚訝，「同一個人嗎」、「頭髮是怎麼了」、「為什麼眼睛大小差這麼多啊」、「嚇歪耶」。

不過，對於網路上的爭議討論，中國版《費加羅男士》目前並未發表任何回應，並在之後2篇與滿島光有關的微博文章中，繼續帶上「沒有眉毛的滿島光」的Tag，似乎不受網友評論影響。