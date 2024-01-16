瞄準部屬肛門狂噴「肌樂」　變態班長再逼新兵看A片尻槍…下場曝

▲陸軍一名潘姓上士猥褻下屬，被勒令退伍。（示意圖／記者李毓康攝）

記者郭玗潔／台北報導

已婚潘姓陸軍上士於2016年在東引島服役時，夥同其他人強脫一名下士褲子，對下體和肛門狂噴肌樂，遭拍下影片上媒體爆料。2021年潘男又在寢室猥褻一名二兵，遭軍方懲處1大過，勒令退伍。潘男不服，循序提出行政訴訟，被台北高等行政法院駁回。

潘姓志願役上士2016年3月在東引島服役時，和其他弟兄在寢室慶生，竟夥同其他人將一名下士架住，不顧對方掙扎大喊「不要啦」，強制脫褲並且向下體及肛門狂噴4次以上肌樂，最後下士掙脫，其餘人仍然不斷大笑，過程被拍下影片上媒體爆料，潘男也被記大過1支。

不料潘男2021年7月在宜蘭金六結擔任上士班長，負責役男的教育訓練，又在值星時猥褻遭禁假的二兵，趁凌晨同寢一室的機會與他聊天，隨後假借按摩，從二兵胯下開始按摩一路往上摸，還要求他脫下內褲，聲稱「按摩的最後步驟需勃起射精」，因二兵實在沒辦法硬起來，潘男還逼他邊看A片邊打手槍，並在旁徒手接住「嘉明」後，握住二兵下體問「你可不可以再一次」，讓二兵相當崩潰。

全案曝光後，潘男遭宜蘭地院依對於因公務關係受自己監督之人，利用權勢為猥褻罪處5月徒刑，可易科罰金15萬，潘男再上訴被駁回。此外，潘男也被軍方判定「不當觸摸他人鼠蹊部及生殖器等隱私部位」被懲處大過1次，該年度考績評列為丙上，經人評會評鑑不適服現役後，遭令退伍。潘男不服，提起訴願被駁回，再提起行政訴訟。

潘男認為，人評會參考他進3年獎懲紀錄，卻連2016年因東引事件遭記大過都算在內，還忽略他18年來對國家的服務。他引述曾有蔣姓上校擔任空軍一號座機隊隊長時，不僅在任務前晚違反24小時內飲酒禁令，還和女空服員喝酒抱在一起，比起來他的「行為較輕微但懲處更重」，違反比例原則。

國防部陸軍司令部認為，潘男平日生活考核並無特別的工作表現及績效，在2016年及2021年卻都犯下同樣過錯，並非初犯，已喪失領導幹部資格，是高風險人員，無法保障不會再犯，也未向受害人道歉，人評會上也看不出悔意，經過人評會公平、公正的考評，投票作成潘男不適服現役的決議於法並無不符。

台北高等行政法院審酌相關證據，認為人評會判定潘男不適服現役的處分合法，駁回潘男之訴。可上訴。