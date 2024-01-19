外媒：美中經濟工作組首次在北京舉行會談

▲美中經濟工作組首次在北京舉行會談。（圖／路透）

文／中央社

綜合路透社及金融時報報導，美中財金官員18日至19日在北京舉行會議，討論兩國穩定金融及資本市場、跨境支付及合作打擊洗錢問題等，這是2023年成立的美中經濟工作組首次在中國舉行面對面會晤。

綜合路透社19日及英國金融時報18日報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）2023年7月訪問北京後，於9月成立美中經濟及金融工作組，工作組此前已舉行了兩次會議，此次是首次在中國舉行面對面會談。

報導表示，此次美方到北京出席會議的代表，包括負責國際金融事務的美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）、負責國內財政的副部長奈莉．梁（Nellie Liang，音譯），金融犯罪執法總監賈奇（Andrea Gacki）。

中國團隊則由中國人民銀行副行長宣昌能帶領。

報導表示，這個小組對上一次舉行會議，是2023年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平於美國舊金山亞太經濟合作會議（APEC）期間會晤之前，而當時葉倫與中國國務院副總理何立峰也在舊金山舉行會談，葉倫表示會加強與中國在經濟議題上的溝通。

位於北京的中國社會科學院美國研究所研究員馬偉表示，中國的主要目標是恢復與美國財政部溝通，此前3年的防疫措施導致會談中斷。

他表示，北京可能會關注「301條款」關稅，美國前總統川普政府對中國開徵這關稅，但在拜登上台後仍未廢除。中方談判代表希望美國財政部將中方的擔憂轉達給美國貿易代表。

馬偉表示，中方可能還希望更詳細了解，拜登限制美資對中國高科技公司投資的新措施，如什麼公司會被列入限制名單，對美國投資者的具體限制措施是什麼。

拜登去年發布這行政令後，美國財政部正在擬定具體規範。