LINE Pay全新App上線！　明年首季開放日、韓、泰跨境支付服務

▲LINE Pay與一卡通共同宣布與LINE Pay日本、LINE Pay泰國、Naver金融集團及NHN PAYCO結盟。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（3）日舉辦「領航跨境支付生態，共享無縫支付體驗」記者會，會中宣布LINE Pay推出全新App開放下載，並將LINE Pay一卡通更名為「LINE Pay Ｍoney」，同時由六大國際支付品牌攜手推「行動支付跨境聯盟」，預計明年首季開放日、韓、泰旅客來台使用跨境支付服務。

▲LINE Pay台灣董事長丁雄注。（圖／記者姚惠茹攝）

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，LINE Pay今年用戶數突破730萬，全台有超過16.4萬個支付據點，因此LINE Pay與一卡通共同宣布與LINE Pay日本、LINE Pay泰國、Naver金融集團及NHN PAYCO結盟，共同為台灣、日本、韓國與泰國用戶提供跨境支付服務。

▲LINE Pay宣布明年首季開放日、韓、泰來台使用跨境支付服務。（圖／記者姚惠茹攝）

「行動支付跨境聯盟」預計在2020年第一季籌備跨境交易服務，陸續開放日本、韓國及泰國用戶來台洽商或觀光時，不需要提前換匯，也不用重新下載或註冊，即可透過合作夥伴店家支付住宿、餐飲、購物及交通費用，而且只要直接使用原本的LINE Pay App就可以掃描結帳。

▲台灣用戶使用LINE Pay跨境支付則預計下一階段開放。（圖／記者姚惠茹攝）

下一階段，LINE Pay預計開放台灣用戶到日本、韓國及泰國旅遊時，可以在旅程中打開LINE Pay的合作通路地圖，查詢鄰近的合作店家，並透過地圖確認觀光客專屬的優惠活動，即可直接在合作店家使用LINE Pay Ｍoney，還可以搭配行銷活動累積LINE POINTS。

▲LINE Pay宣布在台灣更新品牌LOGO。（圖／記者姚惠茹攝）

為了節省LINE Pay的使用步驟，LINE Pay宣布在台灣更新品牌LOGO，同時推出全新LINE Pay App，其中安卓用戶即日起已經可以下載使用，並將LINE Pay與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」正式更名為「LINE Pay Ｍoney」。

▲LINE Pay宣布推出全新LINE Pay App。（圖／記者姚惠茹攝）