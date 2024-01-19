手機用最好！他點名「窮人3特徵」　網曝1習慣掀共鳴：超明顯

▲貧窮人有哪些特徵？（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

日常生活中的習慣，可以看出一個人的個性，貧窮或富有也能窺視嗎？一名網友發文分享，他觀察到窮人擁有3大特質，包括暴食、講話浮誇及愛面子，好奇大家是否也曾發現過「貧窮人的特徵」，貼文曝光後，有網友驚曝「1習慣」長大改不掉。

一名網友在PTT以「貧窮最具體特徵是啥」為題發文，表示自己上年紀後才得知自己家族背景原來是貧窮的，「有多窮，大概全班50人的話，那就財富倒數前3名的那種」。他觀察窮人身上不外乎有3個特徵，像是暴食、講話浮誇及愛面子，都是貧窮人的特質。

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原PO透露，他特別喜歡吃零食和甜點，貪吃程度就好像以前從沒吃飽過，除了講話浮誇之外也很愛面子，害怕其他人發現自己沒錢，所以會花錢買高價位的配件裝闊，且手機一定要比別人用更新、更好，讓他忍不住好奇問「貧窮人的特徵，大家覺得有啥？」

▲原PO害怕別人發現自己沒錢，所以都會花錢買新手機裝闊。（示意圖／翻攝自unsplash）

對此，網友看完貼文後，紛紛回應「愛裝闊+1」、「喜歡把錢花在彩券行」、「不敢薯條加大，騙自己是吃不完」、「一定要舔布丁蓋」、「去吃Buffet每一樣都夾」、「很怕被別人知道背景」、「買東西看價錢、算優惠」、「穿涼鞋拖鞋穿習慣，長大還改不掉」、「及時行樂就是窮人的特徵。」

不過，引起最多人共鳴的卻是「習慣抱怨」，「很負面、愛抱怨真的很窮」、「失敗主義，動不動就要噹人投對胎比什麼成就都重要」、「最具體的就是哭粉，超明顯整天哭窮，哭世界對他們不公平」、「最大特徵就是整天抱怨東抱怨西，永遠不檢討改進自己。」

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