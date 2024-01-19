調查局成立認知戰研究中心　陳建仁：一定保障言論自由

▲行政院長陳建仁出席「亞太減少傷害國際專家論壇與研討會」開幕式。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

由於境外勢力的認知作戰愈發頻繁，調查局成立「認知戰研究中心」，統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處。針對此規劃被質疑恐侵害言論自由，行政院長陳建仁19日說，有些錯假消息，已經對人民的名譽、健康甚至隱私，還有整個社會安定、國家的安全造成很大的危害，要做很審慎的因應，「但是我也要在這裡強調，台灣是一個自由、民主、法治的國家，我們政府一定要確切地來保障言論自由」。

陳建仁說，大家都很清楚，威權專制的國家經常會利用自由民主國家的言論自由，以及透過相關媒體等社群網路的平臺，對民主國家選舉的結果加以操弄，影響選舉的結果。

陳建仁表示，抖音這個平臺的問題，實際上已經變成有些國家認知作戰的平臺，政府也發現在這裡需要特別提高謹慎，所以政府在2020年的時候，已經禁止公部門使用TikTok這樣的一個平臺，就和世界上其他的國家一樣。

「但是我也要在這裡強調，台灣是一個自由、民主、法治的國家，我們政府一定要確切地來保障言論自由。」陳建仁說，最近也看到，一些平臺上面，有一些錯假的消息，已經對人民的名譽還有身體的健康，甚至對於隱私都造成很大的危害，而且不只這樣子，對於整個社會安定、國家的安全也造成很大的危害，所以在所有的民主國家，都需要對於相關錯假消息的傳遞，做好審慎的因應。

陳建仁指出，在整個因應過程當中，政府也對於這些錯假消息提高民眾的識讀能力，加強相關的宣導。除此之外，對於刻意傳播錯假消息的情況，也會立即來加以偵查辦理，繩之以法，所以對於抖音的處理，政府會審慎來辦理。