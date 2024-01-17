火山噴發「熔岩噬民宅」空拍太震撼　冰島總統：進入劇變時期

記者詹雅婷／綜合報導

冰島西南部一座火山14日噴發，熔岩流入漁業小鎮格林達維克（Grindavik），這是火山不到一個月來的第二次噴發。依據最新空拍畫面，火山熔岩形成的黑色土石覆蓋大片土地，不斷冒煙，一路深入居民所在的街道，吞噬建築物。冰島總統警告，隨著火山系統休眠結束，雷克雅內斯半島進入「劇變時期」。

▲▼ 冰島西南部一座火山14日噴發後的空拍畫面。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社報導，冰島近日一連串地震暗示著火山即將噴發，當局下令漁業小鎮格林達維克居民撤離，沒想到果真噴發，橙色熔岩從格林達維克附近2處裂縫中噴出。科學家15日表示，火山噴發狀況似乎正在減弱，但現階段推斷危險結束仍太早。冰島氣象局則稱，難以推估這次的火山噴發會持續多久。

冰島總統約翰尼森（Gudni Johannesson）14日晚間透過電視談話時提到，隨著沉睡已久的火山系統甦醒，雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）進入劇變時期，還不清楚這次的火山噴發接下來會如何發展，但仍必須在能力所及範圍內採取行動，面對大自然的力量，希望能有盡可能好的結果。

▲這次的火山噴發並未造成人員喪命。（圖／達志影像／美聯社）

格林達維克是個3800人的小鎮，位在首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方約50公里。去年11月，在斯瓦爾森吉（Svartsengi）火山系統甦醒引發一連串地震、地面裂開之後，當地展開撤離，火山在12月18日噴發，當地居民等到12月22日才被允許回家，從那時開始，緊急人員一直在建造防禦牆。

冰島氣象局15日表示，從噴發裂縫流出的熔岩已經減少，城鎮南邊噴發裂縫的熔岩流似乎已經停止，大多數剩餘熔岩流則是沿著保護屏障向西南方向流動，軌跡似乎已經穩定下來。這次的火山噴發並未造成人員喪命，但外傳有一名工人掉入火山裂縫之中失蹤。

冰島位在北大西洋一處火山熱點上，平均每4至5年噴發一次。近年來最具破壞性的是2010年艾雅法拉火山（Eyjafjallajokull）噴發，噴出大量火山灰，打亂空中交通長達數月。

▼最新的這次火山噴發，是當地不到一個月來的第二次噴發。（圖／達志影像／美聯社）