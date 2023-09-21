日子太平淡…人夫月薪2萬5竟「抖內」女主播5億！瘋狂手段曝

▲不少人會給直播主「抖內」。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）



記者蔡儀潔／綜合報導

不少人會給直播主「抖內」（出自英文Donate，即贊助、捐獻），但大陸一名人夫竟挪用公款1.2億元（人民幣，下同，約新台幣5億元）打賞，而他本人月薪僅6000元（約新台幣2.5萬元），事跡暴露後一度想輕生，最終投案自首，並被判處有期徒刑14年。

據《方圓》雜誌20日報導，劉明勝（以下均為化名）家庭幸福，在一家私人企業擔任會計，但平凡的生活使心高氣傲的他感到厭倦，內心有時會滋生尋求刺激的慾望。

劉明勝2019年在聊天軟體進入了直播間，深深被身材姣好、面容靚麗的女主播K寶吸引，並一廂情願地陷入情網。

劉明勝想要認識現實中的K寶，但按照平台規則，只有成為「榜一大哥」才能取得會見資格。劉明勝產生一個瘋狂的念頭湧入腦海，月薪6000月的自己恐怕要動用公司的錢，才能得償所願，

作為公司的元老會計，劉明勝手中掌握著子公司大量資金進出，挪用公款「抖內」後，他順利成為「榜一大哥」，並約見了他日思夜想的「夢中女神」。

此後，劉明勝以出差之名頻繁與K寶約會，為了配合自己的「老闆人設」，他租用豪車、出入高級餐館，並購買奢侈品贈予對方，兩人之後成為線下情人，併發生兩性關係。

實際上，劉明勝「鍾愛」的主播不僅K寶一人，他還同時頻繁出入其他女主播的直播間，大手筆打賞，並以同樣的方式獲得了與其他女主播私下見面的資格。

集團公司2022年初對賬時，發現劉明勝掌管的賬目上有大筆的資金虧空，要求立即回公司核對賬目。劉明勝自知無力償還那麼大的虧空，無顏面對家人和同事，一度意欲自我了斷，但一想到家裡還有妻子和父母需要照顧，又陷入猶豫之中，最終在同事的陪同之下自首。

據公安機關調查，劉明勝從公司的賬上一共挪走公款約1.23億元，先後打賞女主播K寶9000萬元，給另兩名主播分別打賞了600萬元、400萬元至500萬元，其他的錢也被揮霍一空。

在司法機關推動下，被劉明勝挪用的約1.23億元巨額資金大部分得以輓回，共計追回1.2268億元，公司的經營也因此未受到太大的影響。

張家港市法院2023年5月作出一審判決，被告人劉明勝犯職務侵佔罪，被判處有期徒刑14年，並處罰金50萬元，責令其繼續退賠被害公司尚未追繳的43萬餘元款項。