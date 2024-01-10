認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

▲國立暨南大學。（圖／翻攝GoogleMaps）



文／中央社

國立暨南國際大學方姓前學生會長挪用學生會費68萬多元，案件進入司法程序，方姓學生坦承挪用，款項雖全數歸還，但校方認為此舉重大敗壞校譽，近日處分退學；司法程序持續。

國立暨南國際大學第17屆、第18屆學生會去年交接清點財產，發現帳戶存在新台幣68萬多元帳差，方姓前會長當時解釋為辦活動從郵局領錢放在機車卻遭竊，學生會不採信並向警方報案，後來方姓前會長坦承挪用公款，校方近日予以就讀大三的方姓前會長退學處分。

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根據暨南國際大學1月5日公文，方姓學生擔任第17屆學生會長任期，有侵占學生會費行為，情節重大致敗壞校譽，依學生獎懲辦法予以退學處分；這張公告流傳學生社群，但無顯示姓名，校方今天證實內容所指就是方姓前會長，應是學校首例有學生因侵占會費遭退學。

方姓前會長先前發聲明表示，關於任內會費短少狀況，是個人挪用而產生，深感抱歉，很抱歉一時糊塗做錯事，讓暨大師長、同學失望，這段時問造成大家困擾，再次向暨大同學們、學生會及所有相關人致歉。

方姓前會長說，已於去年10月主動承認錯誤，也當面向現任學生會致歉，相關款項於去年11月全數歸還完畢，接下來將正視並面對錯誤、積極彌補，很抱歉向大家做不好示範；據了解，檢察官希望方姓前會長與學生會和解，但目前尚未達成，司法程序持續。