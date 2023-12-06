殯葬大亨遺孀公益捐贈被控偽造文書　「偷蓋章做善事」獲判無罪

▲龍巖集團已故創辦人李世聰遺孀劉萍，涉偽造文書獲台北地院一審判決無罪 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

龍巖集團創辦人李世聰今年（2023年）3月病逝，他生前和妻子劉萍被指以公益捐贈名義，將龍巖資金匯入劉萍創辦的福澤慈善基金會供私人使用，檢方查明公益支出大於收入，將2人所涉侵占罪嫌不起訴，但劉萍涉盜蓋1位董事印章製作基金會文件被起訴偽造文書罪嫌，台北地院審結，今判劉萍無罪，可上訴。

劉萍今沒到庭聆判。本案源於檢調獲報，指「殯葬大亨」李世聰和劉萍於2013年到2019年間，每年以公益捐贈名義，從龍巖公司撥款300多萬元到李男擔任負責人的龍巖基金會，再以贊助「偏遠地區學生就學助學金」、「扶老攜幼遍原鄉清寒獎學金」等名義，轉匯給劉萍創辦的福澤慈善基金會。

檢調在2020年11月搜索約談李世聰夫妻，查出龍巖公司7年間輾轉匯入福澤慈善基金會共2170萬元，但劉萍疑似把這些錢用來繳納個人信用卡費、貸款本息或購買精品，夫妻倆因涉犯侵占罪嫌，訊後各交保200萬元與100萬元。

▲龍巖集團創辦人李世聰今年（2023年）3月病逝。（圖／資料照）

李世聰辯稱龍巖基金會早期經費仰賴龍巖公司捐贈，後來幾年改以他個人捐贈的股票孳息與售股所得挹注，若要動支受贈股票，都須經董事會審議，並報請主管機關核定，並非他個人就能決定。劉萍也喊冤說福澤基金會沒有員工，所有事情全靠她1人處理，絕大部分經費是她個人捐助或墊付，為方便資金運作，所以把錢匯到私人帳戶統籌使用。

檢調比對福澤基金會活動照片與工作紀錄，查明確實舉辦「扶老攜幼、代代相傳關懷系列活動」，「一校一特色專案扶植計畫」、「福澤餐盒服務」等公益活動，福澤2013年到2019年共收到龍巖捐款2170萬元，同一期間福澤向主管機關申報並由會計師簽核確認的支出共2755萬7701元。

除了公益支出大於收入、無證據顯示捐款流入私人口袋，福澤基金會也有董事證稱，有時會受劉萍直接託付現金以便幫忙支付基金會開銷，檢方因此認定劉萍雖不該將公私帳務混同，但主觀並無挪用公款犯意，將她和李世聰所涉侵占罪嫌均不起訴處分。

不過檢調偵辦期間意外發現，劉萍製作福澤基金會年度收支、各式決算報表與業務報告文件時，未經同意就盜蓋基金會高姓董事印章，此部分單獨起訴劉萍涉犯偽造文書罪嫌，北院審結認為證據不足，今判劉萍無罪，可上訴。