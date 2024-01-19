醉男停車格內等代駕「挨罰18萬」　提告結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

台中黃姓男子去年2月間酒後等待代駕時，因為坐在車上打開冷氣休息，被警察認為違規怠速及酒駕，他強調自己只是在等代駕，拒絕接受酒測，因而挨罰18萬元，車主也遭連累吊扣汽車牌照24個月。黃男不滿提出行政訴訟，台中高等行政法院法官審理後，認為警察的處理方式有瑕疵，日前裁定准許撤銷原處分。

▲喝醉的黃男在車上等代駕，卻因為拒絕酒測挨罰18萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男2023年2月12日凌晨3時許被發現酒後坐在發動的車輛內，台中市第六警分局的警察以他拒絕酒測為由，開罰18萬元罰鍰，還要吊銷駕照、參加交通安全講習，就連車主也遭殃，被依法吊扣汽車牌照24個月。

黃男不滿提出行政訴訟，他強調，當時已經透過通訊軟體聯絡代駕司機，自己則在車上等待順便休息，因為悶熱想要開冷氣才會發動車輛，並無駕駛行為，沒想到剛發動警察就來了，他覺得警察的行為屬於違法攔查，對人民的行動自由、財產權及隱私權造成影響，也違反正當行政程序。

台中市交通事件裁決處則認為，警察當時正在執行守望相助勤務，發現黃男發動汽車引擎並在路邊停車格中怠速停車，認為有違反規定的疑慮，才會上前勸導，過程中聞到酒味，加上黃男坐在駕駛座，因此認定黃男有酒駕之嫌，要求酒測卻被拒絕，警察在攔查、舉發程序上並無違誤，黃男拒絕酒測理應受罰。

但台中高等行政法院法官檢視警察的密錄器影像畫面，發現警察在攔查時，黃男的車輛並無駛離停車格，他也有表明自己是在等代駕；而在黃男與代駕司機的聯絡紀錄中，他是在當日凌晨2時44分打給車行，被警察攔查之後，他再次傳訊息給車行，告知司機「不用來了」、「（我）要去做筆錄」，可見他在警察攔查之前，確實已經聯絡代駕前來搭載，應當沒有自行開車的意思。

至於是否有違規怠速的部分，法官表示，對怠速停車的車輛勸導或裁罰，法令明訂是以3分鐘為據，否則難認駕駛人有任何違規行為，況且警察在職務報告中也只說明值勤時發現黃男車輛怠速停放，並未說明黃男有什麼違反空氣汙染防制法的違規行為。

最終，法官並未採信台中市交通事件裁決處的說法，認為警察在處理方式上有瑕疵，因此裁定原處分撤銷，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。