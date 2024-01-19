立院龍頭之爭　吳子嘉大膽斷言：柯文哲不會選擇藍白合

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態有意參選立法院長，他的搭檔江啟臣還向民眾黨拋出願意「讓位」之意。《美麗島電子報》董事長吳子嘉大膽預測，他認為民眾黨主席柯文哲不會選擇藍白合，因為這樣會讓8席不分區立委的戰力減少。

▲吳子嘉認為，在立法院龍頭之爭中，柯文哲不會選擇藍白合。（資料照／記者李毓康攝）

立法院正副院長之爭，民進黨推派游錫堃搭檔蔡其昌，國民黨則提出韓國瑜搭檔江啟臣。雖然江表明願意優先禮讓給民眾黨，促成在野大團結；但民眾黨發布聲明回應，本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。

吳子嘉18日在政論節目《新聞千里馬》中提到，韓國瑜選過總統，格局和分量是夠的，但他覺得比較有意思的另一個觀點是，為何這麼早就亮牌，一般來說，政黨黨團在這之前會先進行假投票，而且這一波國民黨立委中有很多新科立委，要尊重這些新科立委的投票權利，沒想到卻這麼快做出決定，推測這應該是跟少數黨中央、立法院重量級人物討論的結果，不是一個民主的決定。

吳子嘉指出，為什麼會出現這樣的發展，可能跟前中廣董事長趙少康向民眾黨喊話，希望放下大選過程中的小恩小怨有關；而在民進黨的部分，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委林俊憲相繼表態，對跟民眾黨合作持保留態度，林一定程度上代表了賴清德，柯則代表大多數綠營立委的意見，所以這個消息出來之後，綠白合就不可能了。

吳子嘉接著說道，然後國民黨迅速回應，把綠白合破局的態勢定調，定調以後就沒有選項了，只剩下藍白合，但其實藍白合也是虛的，「我個人大膽假設，我認為柯文哲不會選擇藍白合」，因為如果是民眾黨不分區立委當選人黃國昌去當副院長，民眾黨8席不分區立委的戰力就會減少，況且黃還是唯一有立委資歷的，可能會對未來的整體運作產生影響，「這8個戰力，1個都不能缺」。

不過，黃國昌早在韓國瑜宣布參選立法院長之前，就曾於媒體專訪中表明，自己進去立院是為了質詢、提法案，有很多事想做，他還簽下民眾黨不分區立委只當2年的承諾書，2年之後會守諾離開立法院，未來不排除會參選市長，但目前尚未決定是哪個縣市。