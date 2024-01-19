超過8成民眾每天餐後洗碗！民調揭露手洗碗3大煩惱　最討厭油膩洗不乾淨

▲洗碗是一般家庭最容易吵起來的家事之一。（圖／取自付費圖庫）

生活中心／綜合報導

過年親友返鄉聚會，每餐吃完飯有很多碗要洗，人妻們想到回婆家要洗碗就頭痛，其實，洗碗這件事情也是一般家庭最容易吵起來的家事之一，到底一般民眾在家是怎麼洗碗呢？根據最新的《ETtoday民調雲》碗盤餐具清潔調查，結果顯示高達8成8消費者「幾乎每天」都會餐後清洗碗盤餐具（87.8%），代表洗碗是逃也逃不掉的每天必做家事之一，又以「油汙難以清潔」（55.4%）最令人困擾，民眾都認為若能省下洗碗的時間就太棒了！

▲近8成8消費者「幾乎每天」都會餐後清洗碗盤餐具。（圖／資料照，下同）

▲不同性別對於餐後清洗碗盤餐具困擾沒有太大區別，主要還是「油汙難以清潔」(55.4%)、與「用水量過多」(41.0%) 。

吃飽正爽，想要躺著好好耍廢，結果一堆油膩膩的碗盤堆滿水槽，一旁的家人還用「輪到你了」的眼神看著你，沒有馬上洗碗好像充滿罪惡感，調查結果日常生活中，有高達8成8的消費者「幾乎每天」都會餐後清洗碗盤餐（87.8%），且絕大多數的人都是手洗碗盤（93.2%），儘管洗碗的頻率這麼高，民眾對洗碗這件事情的好感度卻沒有變得更喜歡，就是因為清潔碗盤餐具時常遇到各種困擾，其中「油汙難以清潔」（55.4%）、「用水量過多」（41.0%）與「清潔劑效果不佳」（33.9%）是最主要前3項困擾，尤其遇到碗盤太油很難洗，有時候還要洗兩遍，本來吃飽的好心情就在站在水槽前的時光快速消耗殆盡。

▲使用洗碗機的家中，當初選購主要考慮因素以基本需求為主: 「洗淨效果」(77.7%)，其次是「長期保固與售後服務」(63.0%)與「容量大小」(62.5%)。

手洗碗盤的困擾太多，有一部分的人已經選擇使用洗碗機解決煩惱，調查觀察使用洗碗機的家庭中，近6成4消費者喜歡「洗碗機清洗碗盤餐具」，在選購洗碗機時最在意是否符合基本需求，就是要能解決手洗碗盤的種種困擾，調查發現民眾最在意「洗淨效果」（77.7%），其次是「長期保固與售後服務」（63.0%）與「容量大小」（62.5%），從此結果知道民眾最在意鍋碗瓢盆的清潔效果，最怕洗碗洗不乾淨，也怕浪費水，洗碗機推陳出新後功能都更強大，調查結果顯示近8成消費者對於新款洗碗機表示有興趣。

▲近8成消費者對於新款洗碗機表示有興趣:「非常有興趣」(24.0%)與「還算有興趣」(56.8%)。

洗碗機新品多了許多傳統機型沒有的功能，不但使用起來更簡便，解決更多困擾，用起來更有感方便。從調查中觀察到民眾對於洗碗機新品特別感興趣，又以「蒸氣功能」（71.4%）與「加強烘乾功能」（63.5%）兩大功能最感興趣，其次是「四方洗臂」（48.5%）、「自動／定時洗程」（46.2%）與「可調式彈性籃架」，從此結果來看新時代的消費者選購洗碗機不只看洗乾淨和省水，還希望增加嶄新的蒸氣功能，多了高溫蒸氣可以快速殺菌之外，也能溶解難處理的污漬，更省水又安心。

▲新品洗碗機吸引女性購買的產品特點中，「蒸氣功能」(73.6%)與「加強烘乾功能」(68.1%)是最吸引人的兩大功能。

▲LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機擁有業界唯一的十字洗臂及蒸氣亮潔科技。（圖／取自官網）

綜合所有結果分析出民眾在意清潔洗淨效果，不只是乾淨還要不殘留，像LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機擁有業界唯一的十字洗臂及蒸氣亮潔科技，高溫蒸氣產生的微小水分子會完整包覆在餐具上，可以快速溶解比較難處理的污漬同時殺菌，接著四方洗臂其中兩支是動態擺動，幫助洗滌範圍更廣，更深入到餐盤的細縫清洗，因此有四方洗臂的洗淨效果更加徹底，洗後加強烘乾的新功能，讓洗完的餐盤上不會有凝水，全新的功能帶來的效果令人改觀，想裝洗碗機又卻步的人別煩惱，現在LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機提供免費到府安裝與尊榮到府教學，讓你和家人都能放心上手，再也不用吵換誰洗碗，有助於促進家人關係，使「幸福指數」明顯提高！

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