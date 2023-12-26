輕薄到不敢相信！LG gram全系列輕盈隨型　魅力現身簡單生活節

▲2023 Simple Life簡單生活節，LG攤位展示智慧家電及LG gram系列筆電，吸引人潮參觀體驗。（圖／LG提供）

消費中心／綜合報導

睽違三年，2023 Simple Life簡單生活節強勢回歸，月初在華山文創園區盛大登場，強大的歌手卡司陣容，精彩表演用歌聲撩人心，吸引人潮擠爆舞台，多達133個攤位好逛好玩也是人山人海，從白天嗨到黑夜，令人流連忘返，準備明年再朝聖。而今年的策展攤位中，LG在活動現場實機展示LG gram、LG gram SuperSlim、LG gram Style三款筆電，不少人體驗後直呼重量超輕，特別是LG gram Style的炫彩外觀設計和隱藏式光導觸控板受到許多人喜愛，一上手就停不下來，隨心所欲享受當下。

2023 Simple Life簡單生活節連續兩天帶來不同精彩，吃喝玩樂通通有，不僅人氣樂團及歌手是話題焦點，歷屆必逛的市集也是吸睛重點，尤其在繁忙日常中，你有多久沒為自己慢下來，細細品嚐生活滋味呢？參展品牌之一LG，就以「從心開始 重整生活」為攤位策展主題，呼應主辦方「萬物皆可修」展區概念，以簡約清新風格視覺登場，開拓一個專屬的慢生活空間，並提供StanbyME GO閨蜜機 樂Go版、新淨几等智慧家電及LG gram系列筆電產品體驗會，以及加入社團、進行體驗互動等指定任務後，可獲得與插畫家李秉軍合作的活動限定好禮，吸引參觀民眾放慢腳步、駐足停留，修復緊湊生活中自我，找回舒適生活步調。

▲▼LG以「從心開始 重整生活」為策展主題，現場提供多款實機，讓大家放慢腳步在攤位上盡情體驗外，還有加入社團並完成打卡任務，就送插畫家李秉軍設計的小禮物，像是Hustle Hub 熱昇華毛巾、 LG gram 飲料帆布袋、LG AeroFurniture 吸水杯墊、WAT 粉黛荔香雞尾酒，吸引民眾踴躍參與兌換。

活動現場最讓人驚呼療癒滿滿的，來自於兼具極致輕薄與強勁效能的LG gram系列，不只能看、能摸，還能實際動手操作，搭載全新第13代Intel® Core™ 處理器，無論是工作、追劇、電玩或瀏覽網頁，從遊戲到創作，都能流暢無縫地滿足所有使用需求，而唯有親自感受，才能知道多工處理效能的強大，不少人就趁此機會試用，盡情享受LG gram系列帶來不受拘束的絕佳創造力，搭配高畫質的劇院等級螢幕，整體使用起來擁有超乎想像的感官體驗，不自覺就沉浸在自己的小天地裡。

LG gram系列讓人輕鬆掌握多工作業之外，創新的輕薄機身及長效續航力，即使在外，也能隨時隨地完成多項任務，「高可攜性」這一大特色，透過實機展示後，給人留下深刻的輕盈印象，直說「不敢相信！筆電也太輕」、「哇 電腦也太輕」、「超輕薄」、「15吋很輕，重量跟一般13吋的差不多」，其中LG gram SuperSlim僅10.9mm纖薄機身與990g超輕重量，女生也能單手輕易拿取而大推「筆電好輕」。顏值高、性能高的LG gram系列，三款筆電各有擁護者，當中又以LG gram Style最受青睞，其採用Corning® Gorilla®玻璃設計，隨著光線和角度的變化，能使機身自帶炫彩效果，猶如極光般呈現，隱藏式光導觸控板配有柔和的LED背光，只要輕觸便會點亮，時尚有型擄獲一票人，一亮相就是圈粉保證。

▲▼LG gram系列輕薄筆電，讓很多人驚呼重量輕到不敢相信，其中LG gram SuperSlim機身極致纖薄僅10.9mm、990g超輕盈。



▲▼LG gram Style的炫彩外觀設計、隱藏式光導觸控板受到許多人喜愛。

LG這次在Simple Life簡單生活節設攤位，大秀LG gram系列輕贏隨型的出色魅力，不管是新粉舊粉自己摸索、工作人員手把手教學，很多人上手後欲罷不能，想知道更多關於LG筆電最新消息及實用情報嗎？現在搜尋加入臉書社團「好手情報社 by LG gram TW」與更多成員互相交流、分享經驗、知識及專長，社團內定期舉辦各類挑戰任務累積gram點數，可以兌換精選好禮及累積會員級別。每季會推出全新主題舉辦專屬線下活動，聖誕周末剛落幕的第四季線下活動，就請來主持人唐振剛與講師姚詩豪暢談「人生筆記」，且還會於每月邀請一位自領域名人擔任客座社長分享獨家內容，例如近期找來「吸血鬼老師」Dr. Eko擔任12月客座社長，與好手們一起探討英文；12/24聖誕周末則會舉辦第四季的線下活動，希望透過社團好手能得到更多生活啟發，每一個人都能「探索無限的可能，做更好的自己」！

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