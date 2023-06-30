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便當夫人的便當難題！家事達人祭出秘密武器神救援

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

在現代快節奏的生活中，烹飪為我們帶來了喜悅和滿足感，然而，面對杯盤狼藉的髒碗盤，洗碗卻成為一道令人痛苦的障礙，「喜歡烹飪但是討厭洗碗」是許多人共同的心聲！經常幫孩子們準備上學便當的便當夫人，喜歡在做菜過程中和小朋友一起動手，這次帶著女兒梅干一起做出會讓小孩秒殺的便當菜，菜色有干燒蝦仁、涼拌杏鮑菇與紅蘿蔔絲、菠菜與豆皮高湯漬、雞柳與梅肉春捲，都是讓小朋友一口接一口的超好吃料理，料理過程一下切、一下煎，便當做完，用過的髒碗盤及鍋具堆滿洗碗槽，如何盡情享受烹飪的樂趣，卻不用花時間清潔鍋碗瓢盆，也是便當夫人做飯時最困擾的事！

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

便當夫人提到先生會幫忙洗碗但常常洗不乾淨，餐盤上面還有油污或鍋子旁邊卡著乾掉的飯粒，似乎也呼應到許多網友的現況，吃飽飯就想當沙發馬鈴薯，別說馬上洗碗了，可能有不少人家裡的洗碗槽，總是放著隔夜泡水的髒碗盤，還時不時飄出陣陣臭味。家事達人安祺老師說「只要用對方法、選對工具，做家事真的沒這麼難」，安祺老師建議便當夫人使用LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機，就可以解決所有問題。

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

LG主打TrueSteam™蒸氣潔亮科技，清洗過程中高溫蒸氣產生的微小水分子會完整包覆在餐具上，可以快速溶解比較難處理的污漬，配有QuadWash™超廣角螺旋洗臂，4支洗臂的其中2支是動態擺動，幫助洗滌範圍更廣、更深入到餐具的細縫裡面徹底清洗。

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

像便當夫人一家7口每次煮一餐，鍋碗瓢盆非常多，還要放炒鍋、湯鍋、炸鍋之類的，LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機是14人份大容量，一口氣都可以全放進去，它還有單層清洗的選項功能，如果待洗的碗盤量少，可以只選上層或是只洗下層，量多量少通通OK，比手洗還省水。

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

便當夫人提到曾經用他牌洗碗機，洗完後餐具悶在裡面，表面都是凝水，每次洗完都要再用布把它擦乾，變成多花兩次工，科技日新月異，洗碗機已經跟你想像中的不一樣，安祺老師實際測試LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機清潔效果給你看！

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

其中EasyRack™ Plus可調式彈性籃架可以調整「全立、半立、全平放」，因此大型湯鍋、炒鍋也可以擺進洗碗機，並且可依照碗盤深度自由調整，讓餐具更靈活的擺放，擺好後直接選擇洗程標準模式，洗程結束後會自動開啟機門快速的排出濕氣，洗完的成果可以看到原本油膩的鍋、很髒的碗盤都乾淨溜溜，就連玻璃水杯的表面都沒有水漬、污漬，每個碗盤的表面也沒有凝水，讓便當夫人直呼：「LG四方洗蒸氣洗碗機真的讓我大改觀」！

▲▼LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

LG洗碗機,便當夫人,秘密武器。（圖／取自影片）

用LG QuadWash™ Steam四方洗蒸氣洗碗機就可以解決做菜的難題了！省下洗碗的時間，便當夫人就可以陪梅干一起畫畫享受親子時光，有了洗碗機不但可以增進家庭跟親子關係，也不用再擔心先生洗碗洗不乾淨了，家人間的幸福指數飆升！看完這支影片是否讓你心有戚戚焉？吃膩外賣想要自煮但又懶得洗碗？難怪洗碗機榮登許多網友心目中最想擁有的夢幻家電，交給LG洗碗機，讓下班生活有更多時間好好休息。

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