支持的候選人落選失望到睡不著　南投縣衛生局提供4招緩解情緒

▲南投縣衛生局針對民眾於大選後的情緒問題提供專業諮商。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選已結束近1周，阿明（化名）因其所支持的候選人未能當選而感到失望，甚至壓力纏身、無法入眠，因此透過相關單位介紹前往南投社區心理衛生中心，尋求心理諮商以應對情緒困擾；諮商心理師幫助他理解並處理失落感，同時提供方法應對社區內的緊張氛圍。

南投縣衛生局陳南松指出，選舉期間或選舉後因對於候選人、政治局勢或社會變革的擔憂，難免會產生壓力及焦慮感，建議民眾可透過下列的日常生活安排，來改善心理壓力：

1.限制社交媒體：避免長時間沉浸在社交媒體的政治討論中，有助於減少資訊過載和消極情緒；2.與他人分享感受：與適當的對象討論分享心情感受，有助於釋放情緒並獲得支持；3.規律作息：確保獲得足夠的睡眠和保持規律的作息時間，有助於恢復體力、提高應對壓力的能力；4.投入到興趣和愛好中：能帶來樂趣和滿足感，同時暫時忘卻選舉的壓力。

衛生局提醒，民眾如有心理諮商需要可洽南投縣於南投區、竹山區心理衛生中心及13鄉鎮市衛生所，皆設有免費心理諮商站，可撥打南投縣社區心理衛生中心諮詢專線049-2202662（南投區）或049-2631925（竹山區）尋求協助，亦可於縣府衛生局網站或上「南投縣政府網路e櫃檯」（https://eservice.nantou.gov.tw/）預約申請免費心理諮商服務。