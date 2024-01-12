3.9公斤公石虎被撞死！　苗栗縣今年「8天2起」石虎遭路殺

▲苗栗市文發路11日晚間發現1隻被撞死的石虎，經查是1隻3.9公斤的成年公石虎，這是苗栗縣今年第2起石虎路殺事件。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苗栗市文發路昨(11日)晚間發生石虎路殺事件，農業處昨晚10點接獲民眾通報有石虎屍體，經查爲3.9公斤的公石虎受撞擊致死，個體已送至生物多樣性研究所研究利用。農業處表示，這是苗栗今年第2起石虎路殺案件。

昨天晚間10時許苗栗縣政府農業處接獲民眾通報，在苗29縣道(苗栗市文發路)5.5k往苗栗市方向發現石虎屍體，報案民眾拍完照片後先將石虎屍體移置路邊，經獸醫師檢查為3.9公斤的成年公石虎，頭部遭受撞擊致死。

縣府農業處自然保育科科長張葦指出，1月3日清晨，台6線4.1k也發現一起石虎路殺事件，經獸醫師檢查為1.93公斤的成年母石虎，身體遭輾壓致死。2件石虎路殺地點距離約3公里，都相當接近人類活動頻繁的住宅區，而昨晚這隻意外死亡的石虎很快被民眾移置路邊並通報農業處，遺傳因子得以較完整保留，有利於研究單位對石虎族群的追蹤、研究。

縣府農業處統計，去(112)年共發生18件石虎死亡，其中有17件是「路殺」案件，「路殺」占比超過9成，今年剛開始不到半個月就有2隻石虎因「路殺」而死亡，農業處將邀集公路主管機關、警方及地方人士到意外地點現地會勘，研討保護石虎的設施，避免鄰近地點再發生石虎路殺事件。