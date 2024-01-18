Google「5顆星牙科」櫃台小姐1句話　她一聽扣分！全場爆共鳴

▲許多店家給誘因，評給5顆星就會贈送小禮物。（示意圖／非新聞當事人／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會靠評價來斷定店家品質，然而很多5顆星都是靠贈品來刷好評。知名作家黃大米透露，日前搜到兩家牙科，一家老字號有4.6顆星，另一家新開幕都是滿滿的5星，於是她去後者洗牙，治療過程算是滿意，然而櫃台小姐一說出評5星有送刷牙套組時，頓時讓她反感「對這家牙醫診所扣分了。」

黃大米在粉專表示，常去的牙科離家裡比較遠，於是上網找附近的診所，分別看到Google評論4.6顆星，在地經營許久；另一間新開幕2年，滿滿的5顆星，「評價超多，超高，我決定就找這家了。」

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整個洗牙算是順利，醫師也建議做一些自費項目，沒有強迫性，黃大米便給了「還算可以」的評價。然而她走到掛號櫃台時，人員說「現場幫我們Google評價5顆星，就可以得到刷牙隨身包喔。」

此話一出，黃大米隨即拒絕，內心更感到抗拒「有一種受騙的感覺，原來網路上這家診所的5星評價是這樣來的，突然覺得老字號的那家診所可能比較踏實。」

事實上，餐廳常用小菜換取高評價的招數很常見，但換到醫療診所的話，讓黃大米直言，「不知道為何，我隱隱覺得不妥。也許市場真很競爭，但我卻因此對這家牙醫診所扣分了。」

文章曝光後，引來5千多名網友同感回應，「會建議自費項目的醫師都拒絕往來」、「很多商家都會來這招，5星評價送小禮物，大多人都為了小贈品而折腰」、「5星很多真的是洗出來的」、「多年前帶孩子去台東旅遊，也是選擇了5星評價的親子名宿，入住後也是評5星送優惠，那時才意識到原來5星這麼來的，雖然整體而言也可以，但真的給不到啊」、「我也是，叫我Google評價5顆星都會被我扣分，我也沒有評過，不需要那些小贈品」、 「現在Google評論不可盡信，被騙好多次了」 。