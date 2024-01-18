　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Google「5顆星牙科」櫃台小姐1句話　她一聽扣分！全場爆共鳴

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

 ▲許多店家給誘因，評給5顆星就會贈送小禮物。（示意圖／非新聞當事人／網友茉莉提供）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會靠評價來斷定店家品質，然而很多5顆星都是靠贈品來刷好評。知名作家黃大米透露，日前搜到兩家牙科，一家老字號有4.6顆星，另一家新開幕都是滿滿的5星，於是她去後者洗牙，治療過程算是滿意，然而櫃台小姐一說出評5星有送刷牙套組時，頓時讓她反感「對這家牙醫診所扣分了。」

黃大米在粉專表示，常去的牙科離家裡比較遠，於是上網找附近的診所，分別看到Google評論4.6顆星，在地經營許久；另一間新開幕2年，滿滿的5顆星，「評價超多，超高，我決定就找這家了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

整個洗牙算是順利，醫師也建議做一些自費項目，沒有強迫性，黃大米便給了「還算可以」的評價。然而她走到掛號櫃台時，人員說「現場幫我們Google評價5顆星，就可以得到刷牙隨身包喔。」

此話一出，黃大米隨即拒絕，內心更感到抗拒「有一種受騙的感覺，原來網路上這家診所的5星評價是這樣來的，突然覺得老字號的那家診所可能比較踏實。」

事實上，餐廳常用小菜換取高評價的招數很常見，但換到醫療診所的話，讓黃大米直言，「不知道為何，我隱隱覺得不妥。也許市場真很競爭，但我卻因此對這家牙醫診所扣分了。」

文章曝光後，引來5千多名網友同感回應，「會建議自費項目的醫師都拒絕往來」、「很多商家都會來這招，5星評價送小禮物，大多人都為了小贈品而折腰」、「5星很多真的是洗出來的」、「多年前帶孩子去台東旅遊，也是選擇了5星評價的親子名宿，入住後也是評5星送優惠，那時才意識到原來5星這麼來的，雖然整體而言也可以，但真的給不到啊」、「我也是，叫我Google評價5顆星都會被我扣分，我也沒有評過，不需要那些小贈品」、 「現在Google評論不可盡信，被騙好多次了」 

ET快訊
撿到香奈兒包私吞　女警認了：一時昏頭
從「關鍵少數」變空氣？　媒體人：立院龍頭這局民眾黨輸了
胡宇威台灣還沒登記！長輩「催生陳庭妮」曝婚宴卡關
快訊／溫泉大亨撒幣收郭董連署書　下載身分證偽造...14人遭
達摩洞連砍7人！他猛砍頭皮、臉頰滿地血　被逮喊「不在場」下場
鄭家純批愛莉莎莎：她不覺得自己有錯　糟蹋選務人員辛勞
「LEXUS LBX休旅」試駕！3缸油電不抖、好開省油
快訊／法巴人壽、產險涉5缺失　金管會重罰1500萬
找江啟臣選立院正副院長　他分析韓國瑜5考量：有其脈絡可循

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廚房沒洗手乳？圖方便「1動作」母湯　食藥署：易引發皮膚炎

愛愛曾痛到哭！女醫嘲諷「叫男友別撞那麼大力」　妹子傻了

故宮農曆春節天天開館！走春必逛特展「神獸、人氣國寶」一次看

獨／亞洲最會賣香奈兒的人！　震驚日本二手精品界...她曝銷售秘訣

瀕危歐亞水獺「全台僅存金門」　遺傳特有性登國際期刊

給5歲外甥600元紅包！他卻被挖苦1句　網開噴：父母是多窮

憂少子化衝擊護國產業　中原大學成立半導體學院

Google「5顆星牙科」櫃台小姐1句話　她一聽扣分！全場爆共鳴

劉德華「哪個反派角色」超經典？鄉民點名2電影：完全就是混蛋

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！台人給4.1星超好評

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

機車電池被寫「會斷電」　騎士下秒見它跳出：超衰！

廚房沒洗手乳？圖方便「1動作」母湯　食藥署：易引發皮膚炎

愛愛曾痛到哭！女醫嘲諷「叫男友別撞那麼大力」　妹子傻了

故宮農曆春節天天開館！走春必逛特展「神獸、人氣國寶」一次看

獨／亞洲最會賣香奈兒的人！　震驚日本二手精品界...她曝銷售秘訣

瀕危歐亞水獺「全台僅存金門」　遺傳特有性登國際期刊

給5歲外甥600元紅包！他卻被挖苦1句　網開噴：父母是多窮

憂少子化衝擊護國產業　中原大學成立半導體學院

Google「5顆星牙科」櫃台小姐1句話　她一聽扣分！全場爆共鳴

劉德華「哪個反派角色」超經典？鄉民點名2電影：完全就是混蛋

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！台人給4.1星超好評

潘政琮回饋基層挖掘幼苗　將美國青少年協會賽事帶到台灣

楊紫《沉香》片酬被爆超過4.4億「犯了限薪令」！　網喊話官方出手查

神秘客指定江宏傑服務！　猛撩「訂製我們的未來」女方身份曝光

砍死單戀對象雙親！日本19歲男殺人縱火　少年法首例死刑

跟台鋼簽自培合約　張奕把握二軍實戰：把價值拉起來

新北正妹女警校園宣導性平　提醒視訊對話「別拍身體私密部位」

短耳鴞觸金門機場防鳥網受傷！治療21天恢復了　野放重返大自然

廚房沒洗手乳？圖方便「1動作」母湯　食藥署：易引發皮膚炎

北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

台積電法說釋佳音　帶動ADR盤前飆漲逾4%

阿彌陀佛姐唱新年歌！　佛經版《恭喜恭喜》超好聽

生活熱門新聞

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

2024起走九紫離火運　會發財最旺產業曝

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

週末寒流強如「霸王級」？　專家回應了：天氣極濕冷

免費喝！拾汣茶屋「全門市各送100杯」

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

逼正妹穿短裙「尾牙陪客倒酒」！現場變酒店

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

金城武30年前「幫她拿麥克風」4萬人朝聖

200萬帥男「有車有房、不跟公婆住」！妹子瞧不起

華航「素食餐」烏龍爆料苦主空姐現身　還原經過：令人心寒

更多熱門

相關新聞

Google持續裁員　YouTube將砍100職位

Google持續裁員　YouTube將砍100職位

Google近來不斷傳出裁員相關訊息，除了硬體部門之外，現在又傳出旗下影音平台YouTube展開裁員。根據外媒透露資訊，YouTube將裁員約 100 名員工，並正在重組部分業務。

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

Google裁員數百人：資源調整到最重要的產品上

Google裁員數百人：資源調整到最重要的產品上

新版Android Auto功能升級

新版Android Auto功能升級

獨／補教師唆使學生當網軍！狂刷中部洗車店1顆星

獨／補教師唆使學生當網軍！狂刷中部洗車店1顆星

關鍵字：

評價5顆星google洗牙牙科

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

綠帽夫掛「小王勾引我老婆」布條！網見人妻本尊驚嘆

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面