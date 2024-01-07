獨／感情糾紛...萬華補教師唆使學生當網軍！狂刷中部洗車店1顆星

▲萬華一知名補習班教師因私人感情糾紛，要班上高中生當網軍，到無辜店家洗負評，店家怒提告。（圖／投訴人提供）



記者游瓊華／台中報導

台中東區一家洗車名店陳姓業者出面投訴，店家日前遭到不明人士狂洗Google評論一顆星，且洗版的帳號都是未曾到店內消費的網友，進一步查發現，洗版的網軍竟都是來自北部一家補習班的學生，起因竟是因補習班Y姓數學老師與洗車店員工有感情糾紛，Y姓教師遂唆使學生當網軍，離譜行徑讓他搖頭，砲轟這就是所謂的為人師表？也決定上警局向老師及學生提告。

▲補習班業者表示，事後才知道老師有請學生留評論，但認為並非叫學生當網軍，但坦言此行為不恰當。（圖／投訴人提供）



陳姓業者表示，去年10月過後洗車店的Google評論莫名遭洗版，內容多半先是讚美「美容技術佳」、「服務品質優」，但最後又寫「以上為友人幫忙衝評論，並非真實」，星等又都僅留下一顆星。

陳姓業者不滿地說，一時間湧入大量負評讓員工及他都相當詫異，一查發現所有帳號都是學生，還都是同一個補習班，更讓他訝異的是，帳號當中有一個是該補習班Y姓數學老師，才知道原來Y姓老師跟店內員工有感情糾紛，老師竟唆使未成年孩子當網軍洗版不認識的店家，大人的事物卻將無辜的孩子通通拖下水。

▲洗車店業者表示，Y姓教師曾在臉書上公開致歉，卻事後又用假帳號攻擊店家，實在忍無可忍，決定提告。（圖／投訴人提供）



陳姓業者提到，他第一時間透過臉書聯繫Y姓老師，Y姓老師也承認所作所為，還稱會請學生刪文，甚至拍下學生手機照片證實刪文，原以為就此事情畫下句點，未料Y姓老師事後變本加厲，又以假帳號在網路上抹黑、挑釁，他實在忍無可忍決定上警局提告老師及學生。

陳姓業者透露，過去幾年疫情衝擊，汽車美容迎來大海嘯，許多店家倒閉，自己跟員工用心經營，好不容易撐過去，沒想到無端遭受此波及，「店內與他（Y姓老師）有感情糾紛的女同事內心過意不去，已自請離職；甚至原本有企業老董預約3、4台汽車美容看了大量負評也全部取消預約，這些損失誰要負責？一個老師為人師表卻帶著學生當網軍，認為躲在螢幕背後抹黑不會有事，有夠離譜！補習班難道不知情？家長知道老師做這些事情嗎？」

記者去電Y姓數學老師任職的補習班，該補習班主任也坦承有此事，但強調「沒有把孩子當網軍」情事，已經訓斥該名老師，並提到該名老師在補習班任職2、3年，原本的合約即將到期，有可能不續約。但記者進一步想與該名老師聯繫，遭補習班拒絕，另用臉書私訊Y姓數學老師，也未讀未回，尚無其回應。

▲律師林瓊嘉提到，店家可以向老師及所有學生提出損害賠償，老師也恐觸犯誹謗罪。（圖／記者游瓊華攝）



不過，律師林瓊嘉表示，任何人名譽跟信用都必須受到保護，若民眾無消費行為，卻直接在店家刷負評，恐影響到店家商譽。這起案件中，老師因感情糾紛叫學生到未曾消費店家刷負評，會構成刑法第331條的誹謗罪，另外店家所受的營業損害，也可以向老師及所有學生請求民事賠償。