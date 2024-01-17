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Chrome無痕模式「不無痕」　Google偷偷修改免責說明

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google敲敲修改Chrome無痕模式免責聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

目前Google Chrome瀏覽器是全世界最多人使用的瀏覽器，也支援無痕模式，不過早在2020年，就出現對無痕模式質疑的聲音，主要是認為就算開啟了無痕模式，仍然會被追蹤，因此Google也偷偷修改了針對無痕模式的免責說明。

2020年時，Google在美國面臨集體訴訟，主要就是針對無痕模式「不夠無痕」，最後Google認賠50億美元，雖然這樣的金額對Google可能只是「零錢」，但似乎為了規避相關責任，Google也修改免責聲明。

2020 年集體訴訟中的原告指出，即使用戶使用無痕模式瀏覽，Google仍會繼續追蹤用戶。儘管不會記錄裝置上的瀏覽器歷史記錄，且新分頁 (NTP) 上的免責聲明澄清，仍會記錄下載和閱讀清單的更改，但網站會繼續透過 cookie 和跨網站追蹤器追蹤使用者。

根據外媒AndroidPolice報導中提到，Google在最新的Chrome Canary版本(122.0.6251.0)免責聲明中，Google添加了一段文字，表示開啟無痕模式「不會改變訪問的網站及其使用的服務（包括Google）收集數據的方式」。

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