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探索竹塹舊城魅力　竹市「館館探索實境解謎」報名開跑

▲即日開放線上報名( https://pse.is/5dd66n )，完成挑戰者更可獲得限量紀品乙份。（圖／新竹市政府提供）

▲即日開放線上報名( https://pse.is/5dd66n )，完成挑戰者更可獲得限量紀品乙份。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市舊城區為全台古蹟及歷史建築密度最高的區域之一，逾300年的歷史積累，蘊含深厚的文化及人文內涵。新竹市文化局表示，為鼓勵民眾以步行方式感受古城的獨特魅力，市府特別推出「館館探索實境解謎」遊戲，以竹市各博物館及文化空間所做為串連基地，邀請民眾組隊挑戰，解開《竹夢記憶－百年青春絮語之謎》，12月16日起至明年1月6日止，每周六共辦理4場次，並依故事情節推出上、下集2條路線，即日開放線上報名( https://pse.is/5dd66n )，完成挑戰者更可獲得限量紀品乙份（數量有限），歡迎市民朋友踴躍報名，來場文化探險之旅。

「歡迎一起來探索舊城韻味，感受古城文化藝術之美！」新竹市長高虹安表示，市府團隊積極落實「宜居永續、美感新竹」施政策略，建城300年的竹塹舊城區，非常適合步行漫遊，百年古蹟、歷史建築即存在於市民朋友的日常生活中。「館館探索實境解謎」遊戲以竹市轄內博物館所及文化空間為據點，邀請玩家來場深度文化之旅，在新舊交融的街道中，透過解謎遊戲的故事情節，感受城市之美。

文化局代理局長李欣耀表示，竹市為北台灣最早開發的城市，舊城區街道紋理匯集清朝、日治大正、昭和年間與戰後的發展軌跡與歷史記憶，竹夢記憶「館館探索實境解謎」遊戲即是以日治時期興建的館舍為主，包含新竹市美術館、新竹市影像博物館、辛志平校長故居、新竹州警務部部長官舍、消防博物館、新竹市鐵道藝術村、下竹町（南大路警察宿舍）、新竹觀測所及新竹動物園等，邀請市民朋友以全新視角，探索竹塹古城。

文化局提到，解謎據點之一的新竹市影像博物館（昔稱有樂館），12月8日起至12月28日止將展開「歐洲影展」活動，市府攜手歐洲經貿辦事處合作，聯合英國、法國、立陶宛、波蘭、西班牙等18個歐洲國家，精選18部歐洲影片，辦理第19屆「TEFF歐洲影展」巡迴放映－新竹場。配合影展活動，12月16、12月17日有樂廣場前特別安排手作假日市集；12月23、12月24日則辦理美食假日市集，將有精彩的馬戲表演、佛朗明哥舞蹈與踢踏舞蹈演出，歡迎民眾一起來看電影、逛市集，共同參與實境解謎遊戲。

文化局補充，完成竹夢記憶「館館探索實境解謎」遊戲上集者，每組可獲得紀念品復古留聲機音樂盒乙份、完成下集者每組則可獲得日期印章乙份，贈品數量各200份，活動全程免費，每週名額為100組，數量有限，歡迎市民朋友踴躍報名。更多竹夢記憶「館館探索實境解謎」遊戲、「歐洲影展」活動詳情請至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw/ )、新竹市文化局臉書粉絲專頁( facebook.com/culture.hccg )查詢。

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