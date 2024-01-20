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社會 社會焦點 保障人權

深夜獨自入山！特種兵「墜百米斷崖」身亡　遺體進行吊掛中

記者李陳信得、陳韻如／台中報導

桃園龍潭陸軍航空特戰指揮部一名潘姓士兵昨(19日)與親友到和平谷關出遊，卻於深夜獨自前往馬崙山附近打獵，隨後徹夜未歸，好友焦急尋人，卻赫見潘男的帽子懸掛在樹枝上，潘男疑似墜崖，因此報案求助。軍方獲悉後也派遣多名特戰兵支援，但不幸消息傳出，今下午尋獲潘男時，其卡在墜落點約150至200公尺處，已明顯死亡，目前正在進行吊掛中。

▲▼ 特種兵墜崖，遺體吊掛中 。（圖／記者李陳信德攝）

▲特種兵墜崖身亡，遺體吊掛中。（圖／記者李陳信德攝）

據了解，潘姓士兵相當孝順，獨自一人從軍，靠著軍餉扶養母親及生病的哥哥，家中經濟重擔全由他一肩挑起；19日當天，潘男趁著過年前休假與母親和友人前往和平谷關拜訪姑姑，未料潘竟趁著大家熟睡時，獨自一人走進馬崙山打獵，自此失聯。

▲▼ 特種兵墜崖，遺體吊掛中 。（圖／記者李陳信德攝）

家屬清晨醒來未見潘男，因此焦急的入山尋找，沒想到卻在登山口約50公尺處的一處斷崖旁的樹枝上看見潘男帽子，研判他可能失足墜落百米深崖，因此連忙報警求助。

警消獲報後立即出動搜救，軍方也派出多名特戰兵支援，並以空拍基協助搜索，而今下午消息傳出，空拍機於下午2時21分在斷崖下方河床上拍到疑似人形，搜救員立即垂降下切溪谷確認，到達空拍機拍攝位置後，經回傳照片給家屬，確認就是失蹤的潘男，而他已明顯死亡。

▲▼特戰兵休假打獵「墜馬崙山百米斷崖」下落不明　垂降搜索中。（圖／記者李陳信得攝）

▲特戰兵帽子掛在斷崖旁的樹枝上。（圖／記者李陳信得攝）

目前搜救人員正在進行吊掛作業，而由於溪谷地形不易救援，搜救人員花費好大一番功夫才將人吊掛上岸，而至於詳細事故原因仍待調查釐清。

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