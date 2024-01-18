中小學周六放寒假！北市150所國高中再等等　晚1周才放

▲台北市承辦2024年全中運，全市高中職、國中生晚一周才放寒假。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學本周六（1/20）開始放寒假，台北市因承辦2024年全國中等學校運動會，4月20日至4月25日賽事期間，北市150多所公私立高中職、國中（不含國小學及特教學校）停止上課，但必須提前在1月23日至1月26日補課，也就是北市所有高中職、國中生要到下周六（1/27）才開始放寒假。

北市教育局日前宣布，配合全中運賽事，北市高中職、國中生4月22日至25日停課4天，但必須提前在1月23日至26日補課，4天補課上的是下學期的課程，但補課停課範圍，不包括國小和特教學校學生，之前就有部分家長抱怨，家裡同時有就讀國中小的孩子，因為補課不同調，被迫更改寒假出遊計畫。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，因全中運會使用的場地以國高中學校和體育場館為主，並不會使用到國小場地，而參加選手都是中學以上學生，相關賽事工作也都是中學以上老師和教練，因此國小放寒假的時間，以及下學期的課程不受影響。

陳素慧指出，為提醒學校、家長及早規劃因應，教育局已在去年6月發函各校，提醒配合賽事調整課程及行事曆，也提前公布停課補課辦法，供家長和學生預作準備，這也是北市暌違12年，再次承辦國內重要賽事，希望市民可以共襄盛舉。

陳素慧說，考量大學學測是在1月20日22日舉行，因此北市高中職、國中生從1月23日起補課4天，視同下學期課程，原則上由學校安排第二學期課程內容，若家長與學生有請假需求，則按學期中的規定辦理；至於4月22日至25日停課期間，雖然沒有強制參加，但仍建議學生可入場觀賽，或透過台北酷課雲線上觀賽。

