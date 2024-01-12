　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

關山警前進校園防詐及反毒宣導　加強學子自我防衛意識

▲關山員警期末前，前往校園防詐及反毒宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山員警趁寒假開始前，前往校園防詐及反毒宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112學年度上學期最後上課日、結業式為19日，21日寒假正式開始至2月15日，共計放假27天。台東縣關山警察分局於學期末前，分別前往關山國中、月眉國小、電光國小及萬安國小，向學子們實施防詐、反毒及交安等宣導。

關山警察分局與轄內各級學校長期保持暢通聯繫網絡，同時建構Line機動通報群組，再透過一次又一次的宣講活動，培養學童自我防衛意識、增進犯罪預防知能、強化校園反毒、防詐及交通安全量能，避免學子受到不法之侵害。但犯罪集團會利用金錢誘惑或同儕壓力，引誘青少年從事犯罪行為，提醒學生不要貪圖小利而協助他人領錢、領包裹或將提款卡及密碼提供給他人使用，以免淪為詐諞集團共犯。

▲關山員警期末前，前往校園防詐及反毒宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

宣講活動也獲得學生們的熱烈回響，對於「警察ㄅㄟㄅㄟ」的工作感到十分好奇，紛紛舉手提問「警察如何抓壞人」及「有無開過槍」等問題，員警一一回復，並請大家先要保護好自己，長大後才能保護更多的人。

再者，近來查獲新興毒品時發現樣態多變，例如以市售即溶包飲品改裝或變異包裝，或以3C產品及流行話題設計包裝圖案，來吸引青少年好奇，種類有咖啡包、軟糖、巧克力、果凍、梅錠，甚至有新型態彩虹菸等混摻毒品，外觀與內容物都與一般休閒食品相近，極易造成混淆，降低青少年警覺心，一旦誤食，將造成嚴重後果。青少年朋友「避免好奇、勿遭慫恿、減少誤用」，切勿結交損友，遠離毒品，如有遇到與毒品相關問題，可以尋求師長、父母幫忙解惑，必要時亦可利用其他正確管道諮商協助。

關山警察分局也呼籲家長，於寒假期間請多留意孩子上網行為，提醒並分享相關網路詐騙的手法及話術，如有網友告知購買遊戲點數，並要求提供序號或網路購物設定錯誤，需依照指示解除設定等，一定是詐騙，記得提高警覺。

ET快訊
甘比亞國足搭機缺氧「多人失去意識」！
快訊／蝦皮又漲成交手續費！　2／1起調漲
來台才知道！北捷初體驗見「7大景象」　港人驚呼：很少見
快訊／黃國昌被提告！　黃子哲怒嗆：小丑戲精只會背骨
1年虧90多萬！　名店「正當冰」宣布漲價
明日總統大選QA一次看　10種行為禁止！最高罰200萬
電視台女神拋震撼彈「AV出道」！　簽約金1億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

遊山林最佳選擇之一　太平山2024春節旅遊攻略

嘉義縣消防局取經工業技術研究院　提升化災應變

移民法新制放寬新住民權利　不論成年與否...子女都可申請居留

對決老將陳亭妃！台南姚正玉發搶救戰報　籲票投侯康配

台東縣美術館兒童公園15日起進行修繕　暫停開放使用

關山警前進校園防詐及反毒宣導　加強學子自我防衛意識

竹市啟動春節食安稽查專案　2件標示不符已依規處辦

921重建20年夢想成真...中寮環鄉公路通車　打通交通觀光任督二脈

李眉蓁痛批李柏毅「拉黑道救選情」　批和少女喝酒講不清怎當立委

歡樂學母語　竹市府攜社區大學辦博覽會推廣母語

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

NCT泰容突提：我已經有墓地！　嚇壞廷祐、張度練「什麼？」

事發瞬間曝！台中女停車前後移動　「探頭踩油門」上衝遭夾殺

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」　嗆：蛇鼠一窩..突然示範「哭著道歉」（？）

如何超快速剝茶葉蛋？　兩邊剝小洞→用力吹！

遊山林最佳選擇之一　太平山2024春節旅遊攻略

嘉義縣消防局取經工業技術研究院　提升化災應變

移民法新制放寬新住民權利　不論成年與否...子女都可申請居留

對決老將陳亭妃！台南姚正玉發搶救戰報　籲票投侯康配

台東縣美術館兒童公園15日起進行修繕　暫停開放使用

關山警前進校園防詐及反毒宣導　加強學子自我防衛意識

竹市啟動春節食安稽查專案　2件標示不符已依規處辦

921重建20年夢想成真...中寮環鄉公路通車　打通交通觀光任督二脈

李眉蓁痛批李柏毅「拉黑道救選情」　批和少女喝酒講不清怎當立委

歡樂學母語　竹市府攜社區大學辦博覽會推廣母語

快訊／出門投票留意！8縣市亮低溫燈號　「跌破10度」警戒區出爐

出租房凌晨流出水「滲進別人家」　管理員開門一看嚇傻

養到鋼牙柴狂啃大理石桌　開心到「後腳開花」飼主笑：缺一角了

【廣編】「神山。智海。若水」　謝義錩近作展

遊山林最佳選擇之一　太平山2024春節旅遊攻略

「票投民進黨　台灣變戰場」！40面布條遭割毀拆除　鄭俊雄提告

女星PIM搭機行李箱被開！22萬名牌包、首飾全消失　泣訴：天天都發生

蝦皮又漲成交手續費！2／1起調漲收7.5%　賣家怨「不敢用了」

選前1天侯友宜喊話了！　記得監票「當人民的萬里長城」擋起來

感冒「硬扛10多天」！醫照X光驚：2個肺全白了…肺功能基本喪失

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆

民進黨美德台中大造勢　賴清德：投侯就是投馬英九

側翼粉專出手衝擊澎湖選情　楊曜三問對手：正面對決！

蔡培慧幹部酒後剪10幅布條　游顥陣營提告毀損

參選不成！王家貞控選前2天才收到法院公文

李眉蓁痛批李柏毅「拉黑道救選情」

廢棄物量爆增　政府導入「廢轉能」技術因應

台灣公益廚師協會　為「慢飛勇寶貝」義煮　

新竹建功高中新建校舍順利開工

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場

饗賓餐旅堅持四不　蔡英文關心紓困申請

民眾踴躍向台南消防英雄致意

宣誓查賄　屏檢屏南5鄉鎮掃街反賄選宣導

台南兩座市定古蹟聯名送祝福

更多熱門

相關新聞

快訊／台東大武鄉2車碰撞　1傷送醫

快訊／台東大武鄉2車碰撞　1傷送醫

台東大武鄉台9線今(12日)下午1時許傳出車禍事故，現場2車發生碰撞，小客車車頭爛毀變形、另輛休旅車則是90度側翻。警方獲報趕抵現場，初步了解有1人受傷，幸無生命危險，立即協助送醫治療。

台東警跨海戒護選票　選前之夜強化維安

台東警跨海戒護選票　選前之夜強化維安

前縣議員走私安毒470kg　判無期徒刑定讞

前縣議員走私安毒470kg　判無期徒刑定讞

大武警前進校園　強化識詐反毒觀念

大武警前進校園　強化識詐反毒觀念

劍湖山世界國際級大秀登場　寒假早鳥優惠密碼曝

劍湖山世界國際級大秀登場　寒假早鳥優惠密碼曝

關鍵字：

寒假毒品台東

讀者迴響

熱門新聞

林襄離開樂天啦啦隊經紀人證實了

蔡阿嘎突喊「R.I.P」穿黑衣站搭棚外！　

夫妻YTR爆欠卡債200萬！　尪偷錢買名錶「4線索曝光」

00919配息入帳！他早上驚醒「年終先領一筆」

新娘不是喜歡的類型...他硬把婚結完

即／台23歲男大生赴日滑雪摔倒死亡

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

嫌樓上吵砍死年輕夫妻幼子目睹　男起訴

張誌家今告別式！昔隊友穿背號紀念T到場送別

愛愛太嗨…他「一下子就射」女友變臉！醫推6招延遲高潮

張誌家大女兒淚捧骨灰　侄拿招魂旗喊：上車了

剩1個月過年！下班前被告知「全部門裁員」

林襄退出樂天啦啦隊爆「3主因」

侯友宜若當選　媒體人曝：將寫下四個第一

不只林襄掰了！　李多慧傳新球季出走

更多

最夯影音

更多
三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭

三重警相驗...雙親見遺體　母悲泣、心碎父哀傷拍頭
狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

狗狗歲數不再是１：７！　學者曝犬類年齡新算法

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

《單身3》李多熙厭煩表情太Real！　看李官熙三心二意..直嘆氣：他很孬種

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

鳳梨再戰馮語婷　揭「他是男的！」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面