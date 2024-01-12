關山警前進校園防詐及反毒宣導　加強學子自我防衛意識

▲關山員警趁寒假開始前，前往校園防詐及反毒宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

112學年度上學期最後上課日、結業式為19日，21日寒假正式開始至2月15日，共計放假27天。台東縣關山警察分局於學期末前，分別前往關山國中、月眉國小、電光國小及萬安國小，向學子們實施防詐、反毒及交安等宣導。

關山警察分局與轄內各級學校長期保持暢通聯繫網絡，同時建構Line機動通報群組，再透過一次又一次的宣講活動，培養學童自我防衛意識、增進犯罪預防知能、強化校園反毒、防詐及交通安全量能，避免學子受到不法之侵害。但犯罪集團會利用金錢誘惑或同儕壓力，引誘青少年從事犯罪行為，提醒學生不要貪圖小利而協助他人領錢、領包裹或將提款卡及密碼提供給他人使用，以免淪為詐諞集團共犯。

宣講活動也獲得學生們的熱烈回響，對於「警察ㄅㄟㄅㄟ」的工作感到十分好奇，紛紛舉手提問「警察如何抓壞人」及「有無開過槍」等問題，員警一一回復，並請大家先要保護好自己，長大後才能保護更多的人。

再者，近來查獲新興毒品時發現樣態多變，例如以市售即溶包飲品改裝或變異包裝，或以3C產品及流行話題設計包裝圖案，來吸引青少年好奇，種類有咖啡包、軟糖、巧克力、果凍、梅錠，甚至有新型態彩虹菸等混摻毒品，外觀與內容物都與一般休閒食品相近，極易造成混淆，降低青少年警覺心，一旦誤食，將造成嚴重後果。青少年朋友「避免好奇、勿遭慫恿、減少誤用」，切勿結交損友，遠離毒品，如有遇到與毒品相關問題，可以尋求師長、父母幫忙解惑，必要時亦可利用其他正確管道諮商協助。

關山警察分局也呼籲家長，於寒假期間請多留意孩子上網行為，提醒並分享相關網路詐騙的手法及話術，如有網友告知購買遊戲點數，並要求提供序號或網路購物設定錯誤，需依照指示解除設定等，一定是詐騙，記得提高警覺。