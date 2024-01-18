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社會 社會焦點 保障人權

告白女同學被拒還說「想抱妳睡」　男學生被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義韓姓男學生追求女同學小玲（化名）遭到拒絕，竟在去年9月間2度跑到女方住所附近守候，4度傳送LINE訊息，內容包含「現在的我比較勇於表達」、「我想去抱著妳睡」等等，直接把女方嚇到連門都不敢出，最終自己也因此吃上官司，被嘉義地院法官依跟蹤騷擾罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼女孩，陰影，侵害，性侵，害怕，恐懼，黑暗，孤獨，孤單。（圖／視覺中國）

▲小玲被韓男的糾纏行為嚇到不敢出門。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，韓男與小玲是同學關係，他因為追求期間涉嫌跟蹤騷擾，遭女方提告，但獲得檢方不起訴處分（原因是超過告訴期間），沒想到他即使受到明確拒絕，也被告知不要再接近女方，仍在2023年9月7日至12日間2度前往女方住所附近守候。

此外，韓男為了表明心意，還4度傳送LINE訊息給小玲，強調自己沒有傷害她的想法，只是比較勇於表達，內容包含「我還有很多時間好好愛妳」、「以前我羞於表達，現在的我就比較勇於表達」、「現在過去會不會太晚？還是妳等我一下，我想去抱著妳睡」、「我從來就沒有傷害妳的想法，真的只有愛妳的想法，我愛妳，妳不會生氣吧」等等。

小玲因為韓男的舉動，嚇到連家門都不敢出，進而影響日常生活及社會活動，後來實在受不了，才向警方報案並決定再次提告。

韓男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。嘉義地院法官認為此案罪證確鑿，最終依跟蹤騷擾罪判處韓男拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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