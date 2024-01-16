人妻健身房露奶跑步老公掌鏡　瞎扯夫妻情趣下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義沈姓人妻2022年11月至2023年1月間，分別在當地某健身房、百貨公司裸露胸部及下體，並由丈夫掌鏡拍攝不雅影片，結果遭健身房會員及百貨公司安管人員檢舉。雖然沈女辯稱這是夫妻間的情趣，但嘉義地院法官審理後，認為兩人主觀上有故意讓他人觀覽的意圖，最終依公然猥褻罪，共2次，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲沈女在健身房裸露私密部位供丈夫拍攝，嚇壞其他會員。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，沈女2022年11月20日晚間10時許在當地某健身房內，於跑步機、走道掀衣裸露胸部及下體，甚至做出撫摸的動作，讓丈夫拍攝不雅影片；其他會員看到這一幕嚇了一跳，趕緊向櫃檯員工提出檢舉。

此外，沈女2023年1月28日晚間6時許與丈夫前往某百貨公司，並在美食街的手扶梯旁當眾脫褲裸露下體，結果被百貨公司的安管人員發現並報警。

沈女到案之後矢口否認公然猥褻，強調這是她與丈夫之間的情趣，況且當下不論是在健身房還是百貨公司，周圍都沒有人，她沒有要暴露給其他人看的意思。但健身房經理及百貨公司安管人員皆證稱，沈女在拍攝不雅影片時，都是在多數人可以共見共聞的公開場所，任何人一看就知道。

嘉義地院法官表示，沈女在行為過程中並無任何遮蔽動作，在健身房時被其他會員目擊，在百貨公司時旁邊也有其他顧客經過，可見她在裸露私密部位的時候，主觀上有使他人觀覽的意圖，考量到她已經是成年人，從事網拍、擺攤工作，應當不至於不知道自己的行為可能會造成他人不適或厭惡，甚至敗壞社會善良風俗，最終不採信她的說詞，並依公然猥褻罪，共2次，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。