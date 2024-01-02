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社會 社會焦點 保障人權

採茶工被分手勒昏女友囚禁　爸大義滅親報警！判刑公布

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義縣採茶工頭劉姓男子因為不滿交往1年多的女友提分手，去年6月間半夜闖入女友住處，並以電線將人勒昏，再開車載回老家拘禁；後來劉父發現兒子的行為，認為事態嚴重、不能偏袒，因此決定報警並協助女方就醫。嘉義地院法官日前審理此案，認為劉男侵入房間的情節駭人，且有殺害女方的企圖，犯罪手段殘暴，因此依殺人未遂罪、剝奪行動自由罪、恐嚇危害安全罪各別判刑，不得易科罰金的部分，應執行8年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲採茶工勒昏女友，爸大義滅親報案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲劉男不滿女友提分手，竟在半夜闖入對方家中並把人勒昏。（資料照／記者翁伊森翻攝）

判決書中記載，劉男懷疑女友與他人搞曖昧，2023年6月3日晚間9時許透過LINE傳訊息表示，「都無所謂了，命一條而已」，結果導致女友心生畏懼，兩人分手之後，他持續傳訊息試圖挽回，但都被不讀不回，一氣之下竟帶上電線，並在同年6月11日凌晨0時許攀牆從2樓闖入女友住處，持電線將女友勒昏。

劉男犯案之後，開車載著昏迷的女友前往汽車旅館，入住期間還拔掉旅館房間的電話線，女友醒來發現無法對外求救，哀求前往醫院，他也置之不理，等到天亮退房，他又開車載著虛弱到無法自行走路的女友回老家，將人拘禁起來。

女友受困大約1個小時之後，終於找到機會脫逃，好不容易跑到大馬路上，恰巧遇到路過的劉父，趕緊開口求救。劉父得知兒子的所作所為，驚覺事態嚴重、不能偏袒，於是決定報警，並協助女方就醫。

雖然劉男到案後矢口否認傳訊息恐嚇女友，一時衝動下手也只是想嚇一嚇對方，但檢方複訊之後，仍依殺人未遂等罪嫌向法院聲押獲准。

嘉義地院日前開庭審理此案，認為劉男半夜爬上2樓闖入女友住處，並趁對方熟睡時出手攻擊，情節駭人，且有企圖殺害女方的意思，犯罪手段殘暴，因此依恐嚇危害安全罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元；另依殺人未遂罪、剝奪行動自由罪，各判處有期徒刑7年10個月、10個月，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑為8年4個月，全案仍可上訴。

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